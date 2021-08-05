Aşı olmayan balıkçılara Samsun’da av yasağı

Corona virüsü vaka sayıları artmaya devam ederken Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı, aşı olmayan balıkçıların denize açılamayacağını söyledi. Denetimlerin sıkı olacağı ifade edildi.

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Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği ,corona virüsü aşısı olmayan balıkçıların denize açılmasını yasakladı. Denizlerde, 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu için hazırlıklar sürerken birlik başkanı Atıf Malkoç, “Corona virüsüne karşı sıkı tedbirler aldık, aşı yaptırmayan balıkçılar, denize açılamayacak hatta limana dahi alınmayacak” dedi.

“BUNDA KESİN KARARLIYIZ”

Malkoç, bu yıl aşısız balıkçıların tekneye alınmayacağını belirterek, “Bu durum bizi çok etkiliyor. Biri aşısız olunca tekne komple karantinaya alınıyor. Şimdi herkese söylüyoruz; lütfen aşınızı olun ve aşı olmadan denize gelmeyin. Çünkü bu otobüs gibi değil denize gidiyorsun ve bizi komple karantinaya alıyorlar. Bu sektörü çok etkiliyor. Yani 1 kişiye bulaştığında, tekne içindeki 15 personel karantinaya alınıyor. Onun için lütfen herkes aşı olsun. Bu hem bizim için hem kendileri için gerekiyor. Corona virüsüne karşı sıkı tedbirler aldık, aşı yaptırmayan balıkçılar denize açılamayacak hatta limana dahi alınmayacak. Bunda kesin kararlıyız. Şu an limanın içerisinde herkes aşı yaptırmış. 1 haftadan beri herkesle iletişim halindeyiz, birinci doz aşılarını oldular. Ben 2’nci doz aşımı 2 ay önce oldum, 3’üncü doz aşımı da olacağım. Sezon başlayana kadar herkesin 2’nci aşılarını olacağına inanıyorum çünkü teknelere almayacağız, kesin kararlıyız. Ayın 1’inden sonra denetimler daha sıkı olacak. Bütün limanlarda bize bağlı olan kooperatifler birlikleri de aynı kararı uygulayacak” diye konuştu. (DHA)