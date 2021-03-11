Aşı randevusuna gitmeyince ortaya çıktı: Ölen eşini 12 yıl evde saklamış

Corona virüsü aşılama kampanyaları dünyanın dört bir yanında sürerken, İskoçya’da kan donduran bir olayı da ortaya çıkardı.

İskoçya’nın Aberdeen şehrinin Cove bölgesinde yaşayan 80’li yaşlarındaki Christina Malley, aşı randevusuna gitmeyince sağlık görevlileri yaşlı kadının adresine gitti.

Malley’e evde de ulaşamayan sağlık görevlileri durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Polis ekipleri evde yaptıkları aramalarda bir kadına ait ceset kalıntılarına ulaştı. İncelemeler sonucu cesedin Malley’e ait ve yaklaşık 12 yıl önce hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.

ÖLÜMÜNÜ KABULLENEMEMİŞ



The Sun gazetesinin haberine göre Malley doğal yollarla hayatını kaybetti ancak eşi Daniel Malley durumu yetkililere bildirmedi. İskoç milletvekili Liam Kerr, Malley’nin verdiği ifadeyi basınla paylaştı:

“Polislere verdiği ifadede çok yalnız olduğunu ve karısının ölümünü kabul edemediğini söylemiş. Bu yüzden ondan ayrılamamış. Kadının bedenini evde tutmuş ve nerede olduğunu soranlara da yurt dışında olduğunu söylüyormuş. Çoğu komşusu kadının varlığından bile haberdar değilmiş.”