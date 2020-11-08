Asıl mağdur göçmenler

Alman hükümeti ve OECD’nin yaptığı araştırmalar önemli bir gerçeği gözler önüne serdi. Kalabalığın yoğun olduğu işlerle uğraşmaları, gastronomide ve lojistikte yoğun olmaları, soğuk hava depoları, et işleme ve tarımda çalışmaları ve sıkışık yaşam koşulları virüsü tetikliyor.

Alman hükümetinin yanı sıra Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), göçmenlerin coronavirüse yakalanma oranlarıyla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Frankfurt'ta, salgınla mücadele için kurulan ve günde yüzlerce test yapan bir test bir merkezinin çalışanları, “Maalesef, pozitif sonuçların yüzde 50'den fazlası Türk. İkinci sırayı Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika'dan gelenler alıyor. Üçüncü sırada Balkan ülkeleri vatandaşları var” açıklamasını yaptı. Türk doktorlardan da, “Türkiye'den gelenlerde çok sayıda pozitif vaka çıkıyor” ifadeleri geliyor.

REUTERS DUYURDU

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, coronavirüs salgınının asıl mağdurunun göçmen kökenliler olduğunu söyledi. Reuters'in bülteninde, “Pek çok Alman şehrinde, yüksek göçmen olan yerlerde yüksek enfeksiyon oranları var. Uzmanlar, bunu göçmenlerin ihmalkârlığına değil, daha başka sebeplere bağlıyor. Hükümetin açıkladığı gibi göçmenler kalabalıkların yoğun olduğu ticari işletmeler, lojistik, gastronomi, soğuk hava depoları ve et işleme tesisleri ile mevsimlik tarım işlerinde çalışıyorlar. Dar evlerdeler veya sıkışık yaşam koşulları var” diye yazdı.

LİEBİG'DEN TESPİTLER

OECD'nin de benzer yeni bir raporu olduğunu belirten Reuters, OECD uzmanı Thomas Liebig'in, “Verilerin düzenli ve sistemli tutulduğu ülkelerde Covid-19 vakaları ve ölümleri, göçmenlerde aşırı ve sistematik şekilde yüksek. Daracık alanlarda yaşamak zorunda kalmaları, daha çok toplu taşıma aracı kullanmaları, virüsün yayılmasını artırıyor” sözlerine yer verdi. Alman hükümetinin göçmen kuruluşları uyardığı, coronavirüs uyarı uygulamasını Almanca, İngilizce, Türkçe, Romence, Bulgarca ve Lehçe dillerinde başlattığı da açıklandı.