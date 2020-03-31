Döllenmeyi kolaylaştırmak için spermi bir kadının rahmine yerleştirmeyi içeren bir doğurganlık tedavisi olan aşılamanın (inseminsayon) amacı, fallop tüplerine ulaşan sperm sayısını arttırmak ve daha sonra döllenme şansını arttırmaktır. Peki, aşılama tedavisi kimlere yapılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

En yaygın olarak düşük sperm sayısı veya azalmış sperm hareketliliğinin yanı sıra, açıklanamayan kısırlık, endometrioze bağlı kısırlık, hafif-orta erkek kısırlığı, ve semen alerjisi gibi nedenlerden dolayı başvurulan bir yöntem olan aşılama tedavisi kimlere uygulanır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

AŞILAMA (İNSEMİNASYON) NEDİR?

Aşılama, kadında haplar ya da düşük dozda iğnelerle yumurta gelişiminin uyarılması neticesi oluşan 1-3 folikülün (yumurta içeren kesecikler) belli boyutlara geldiğinde (17-20 mm) çatlatma iğnesi verilerek olgunlaştırılması, tam çatlama zamanında laboratuarda yıkanmış ve hazırlanmış spermin en iyi haliyle rahime verilmesi ve böylece kadın vücudunda döllenmenin olması için en uygun zamanlamanın sağlandığı yardımla üreme tedavi yöntemidir.

AŞILAMA TEDAVİSİ KİMLERE YAPILIR?

Aşılama için uygun hasta grupları; açıklanamayan infertilite, servikal faktör, hafif-orta düzeyde erkek faktörü, evre I-II endometriozis hastaları, ejakulatuar disfonksiyon, seksüel disfonksiyon ya da impotans gibi erkek infertilitesi olan hastalar ile ciddi vajinismusu olan hastalardır. Ayrıca, HIV gibi viral enfeksiyonlarda bulaş riskini azaltmak amacıyla aşılama tercih edilebilir. Genel olarak 40 yaş altı, sperm parametreleri normal olan ve en az bir fallop tüpü patent olan çiftler için uygun bir yöntemdir.