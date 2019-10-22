Aşıların üçte biri dağılmış!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacağını açıklamış, Sözcü ise yurt genelinde aşı sıkıntısının sürdüğünü duyurmuştu.
Yeni bir açıklama yapan Bakan Koca planlanan dağıtımın ancak 3’te birinin yapıldığını doğruladı ve kalan aşıların dağıtımı için de önümüzdeki haftaları işaret etti.
İlk etapta 253 bin doz aşının dağıtımının yapıldığını belirten Bakan Koca “Önümüzdeki haftalarda 500 bin dozun daha dağıtımı yapılacak.” dedi.