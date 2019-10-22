Aşıların üçte biri dağılmış!

Yurt genelinde grip aşısında yaşanan sıkıntıdan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, aşıların sadece bir kısmının dağıtıldığını, kalan aşıların ise dağıtıma kısa bir süre içerisinde çıkacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacağını açıklamış, Sözcü ise yurt genelinde aşı sıkıntısının sürdüğünü duyurmuştu.

Yeni bir açıklama yapan Bakan Koca planlanan dağıtımın ancak 3’te birinin yapıldığını doğruladı ve kalan aşıların dağıtımı için de önümüzdeki haftaları işaret etti.

“253 BİN DOZ DAĞILDI 500 BİN DOZ DAHA DAĞITILACAK”

İlk etapta 253 bin doz aşının dağıtımının yapıldığını belirten Bakan Koca “Önümüzdeki haftalarda 500 bin dozun daha dağıtımı yapılacak.” dedi.