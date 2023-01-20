Aşiret üyeleri 18 yıl sonra gelen erkek bebeği böyle karşıladı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan Zehra (38) ve İsmail Bertan (47) çifti, 18 yıl sonra erkek çocuk sahibi oldu. Yıllardır bebek özlemi çeken çiftin mutluluğuna aşiret üyeleri zılgıt çekerek ortak oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yıllardır çocuk sahibi olamayan İsmail-Zehra Bertan çifti, şehirdeki özel bir klinikte uygulanan tedavinin ardından 18 yıl sonra erkek çocuk sahibi oldu.

Aşiret üyeleri doğumhanenin önünde çift ile bebeklerini zılgıtlarla karşıladı.

Bebeğin babası İsmail Bertan, oğlunu kucağına aldığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

O anlara ait görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

“AKRABA EVLİLİĞİ YAPMIŞTIK”

Akçakale ilçesinde av malzemelerini satan iş yeri bulunan İsmail Bertan, 18 yıl sonra babalık duygusunu yaşadığı için mutlu olduğunu belirterek, “Akraba evliliği yapmıştık. 18 yıldır çocuk sahibi olabilmek için çalmadık kapı bırakmadık. En sonunda Allah bize sağlıklı bir bebek nasip etti. Biz çok mutluyuz. Halen bir bebeğimin olduğuna inanamıyorum. Adını Muhammet Alpaslan koyduk. Kendimi rüyadaymışım gibi görüyorum. Aşiret olarak herkes bize destek verdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)