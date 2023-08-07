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Aşırı sıcaklar yaban hayvanların hayatını da etkiledi

Kurak geçen yaz döneminde doğaya bırakılan havuzlardan su içen yaban hayvanları fotokapana yansıdı.

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Aşırı sıcaklar yaban hayvanların hayatını da etkiledi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince, aşırı sıcaklarda yaban hayvanlarına su desteği sağladı.

Ekipler, kurak geçen yaz döneminde yaban hayvanları için yurdun çeşitli bölgelerindeki yaşam alanlarına su havuzları bıraktı.

Havuzlardan su içen yaban hayvanları fotokapana yansıdı. Karakulak, karatavuk gibi ender rastlanan yaban hayvanlarının yanı sıra sincap, tilki ve alakarga gibi yaban hayvanlarının su içerken görüntülendi.

Paylaşımda, “Aşırı sıcaklara karşı yaban hayatına su desteğimiz sürüyor. Yaban hayvanlarının, kurak geçen yaz dönemlerinde su ihtiyaçlarını gidermek için yanındayız” denildi. (DHA)

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