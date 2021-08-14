Asırlık bal yeniden üretiliyor

Toroslarda yörüklerin asırlar önce ürettiği lezzetli ve faydalı balın tekrar üretilmesini sağlamak için Mersin'de faaliyetlere başlandı.

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Mersin’in Erdemli İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü arıcılık usta öğreticisi ve kursiyerleri asırlık mirası sürdürme kararı aldı.

AĞAÇ KÜTÜKLERİNİN İÇİNDE KARAKOVAN BALI ÜRETİECEK

100 yıl önce yörüklerin göç güzergahında ilerlerken ağaç kütükleri içinde ürettikleri karakovan balını yeniden üretmek için kolları sıvadılar.

Arıcılık usta öğreticisi Yıldız Zeynep Mavi ve kursiyerleri eski evlerin depolarından, odunluklarından buldukları atıl haldeki 100 yıllık karakovan kütüklerini üretim için yeniden hazır hale getirdi. Usta öğretici ve kursiyerlerinin hedefi yörüklerin 100 yıl önce göç yollarında ürettikleri karakovan balını üreterek, aynı tat ve kaliteyi yakalamak.

“YÖRÜKLERİMİZİN GÖÇ YOLLARINI TAKİP EDİYORUZ”

Mavi, kursiyerleriyle yörüklerin göç yolunu takip ederek ürettikleri balı yeniden üretmek için proje hazırladıklarını belirtti.

Mavi, “Orta Akdeniz’de orman köylerimizde bulunan 100 yıllık tarihi karakovanlarımızı evlerin depolarından, odunluklardan derledik, topladık ve üretime geçirdik. Buradaki amacımız organik üretime dikkat çekmekti. Projemizin yol güzergahı 100 yıl önce yörüklerimizin üretim güzergahını göç yurtlarını, göç yollarını takip ettik. En az 3 yayla gezerek en son 2200 rakımda başlayan ve daha da yüksek rakımlara ulaşan Musabozulduğu Yaylası’nda sezonun tam da ortasında üretimimizi takip ediyoruz.” dedi.

Kursiyerden Emre Ersen de, “Yörüklerin göç güzergahı üzerinde karakovan balı üretimi yapıldığını duyduk. Bunun üzerine kursa başvurdum. Atalarımızın üretmiş olduğu bal kalitesinde bal üretmek için değerli bilgilerle birlikte karakovan üretim tesisimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇOK FAYDALI BİR BAL”

Kursiyerlerden Rukiye Aydın ise çocukluğunda göç yolunda üretilen ballardan tatma fırsatı bulduğuna değinerek, “Karakovan balını küçükken tatmıştım, çok lezzetli bir baldı. Daha sonra bu baldan yiyemedik. Bu projeye dahil oldum, şimdi kendimiz de üretmeye başladık. Çok faydalı bir bal. Ağızda petekleri bile kıtır kıtır dağılan sağlıklı bir bal” diye konuştu.

Ağaç kütükleri içinde üretilen balın hasadı ise eylül ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. (İHA)