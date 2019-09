‘Asırlık’ Döndü nine gençlere taş çıkarıyor

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde yaşayan ve nüfus kayıtlarına göre 103 yaşında olan Döndü Yılmaz, hayvanlarıyla ilgilenip bağ bahçe işleriyle uğraşarak, gençlere adeta taş çıkarıyor. İlçeye bağlı Herközü Mahallesi’nde doğup büyüyen, 6 evlat sahibi olan Döndü Yılmaz, yaşamında bir asrı geride bıraktı.

Hayvancılıkla uğraşan Döndü nine, sağlıklı kalmanın ve uzun yaşamanın sırrını her gün tükettiği yoğurt, süt ve doğal yiyeceklere bağlıyor. Torununun torununu da gören Döndü nine, her gün hayvanlarıyla ilgilenmenin yanı sıra odun kırıyor, ot biçiyor, ağaçlardan meyve topluyor, bağ bahçeyle uğraşıyor.

Döndü Yılmaz, yaptığı açıklamada, eşini 20 yıl önce kaybettiğini ve çocuklarıyla birlikte yaşadığını söyledi.Daha önce dizinden iki kez ameliyat geçirdiğini belirten Yılmaz, “Allah’a şükürler olsun, bugünleri gördük. Şu anda sağlık durumum da gayet iyi” dedi. Yılmaz, hayatının büyük bölümünün köyde çalışarak geçtiğini anlatarak, şu anda hayvanlarıyla ilgilendiğini, bunun yanı sıra köy işleriyle de uğraştığını kaydetti. Sağlığını ise doğal yiyecek tüketmeye bağladığını belirten Yılmaz, bol bol inek sütü içtiğini ve yoğurt yediğini aktardı.

Döndü ninenin 76 yaşındaki oğlu Azmi Yılmaz ise annesinin sağlığının gayet yerinde olduğunu vurgulayarak, “Annem çalışmadan duramıyor. Şu anda iki ineği var. Onlarla vakit geçiriyor” diye konuştu. Annesinin çalışmasına engel olamadıklarını ifade eden Azmi Yılmaz, “Annem bu yaşına rağmen ot biçer, tarla kazar, odun kırar. Kendisi yaşıtlarına göre çok sağlıklı” dedi. 62 yaşındaki Zeynep Yılmaz da annesinin sağlıklı olmasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Annem bu yaşına rağmen her şeyle uğraşıyor. Çalışmadan yapamaz. Gücü yettiğince kendi işlerini kendisi görüyor” ifadesini kullandı.

MAHALLENİN EN YAŞLISI

Mahalle Muhtarı Olgun Yıldırım, Döndü Yılmaz’ın anneannesi olduğunu belirterek, “Anneannem ilerlemiş yaşına rağmen halen köy işlerini rahatlıkla yapabiliyor. Bazen ot biçiyor, bazen dağa gidip odun getiriyor” dedi.

Anneannesinin şehir hayatını hiç sevmediğini, bunun için hep köyde yaşadığını kaydeden Yıldırım, onun şu anda mahallenin en yaşlısı olduğunu söyledi. Öte yandan mahalle sakinleri, bir araya gelerek Döndü Yılmaz’a sürpriz doğum günü de düzenledi. Kendisi için hazırlanan pastadaki mumu üfleyen Döndü nine büyük mutluluk yaşadı. AA