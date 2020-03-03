Asırlık otel, kimsesizlere de yuva oluyor

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan ve önceleri han olarak kullanılan tarihi yapı, 1900’lü yılların başında otel olarak faaliyet göstermeye başladı. Son yıllara kadar genellikle turistlerin konakladığı 46 odalı tarihi otel, kimsesizlerin de yuvası oluyor. 30- 35 yıl gibi uzun süreden beri kalanların da olduğu asırlık otel, İzmir’in en eski otellerinden biri olarak kabul ediliyor. Otelin 38 yıldır işletmeciliğini yapan İlyas Çamtaş (79), kimsesi olmayan ve evsiz kişilerin de uzun yıllardır otelde konakladığını belirterek, “Eskiden ‘heybeli turist’ dediğimiz çantalı turistler geliyordu. Son zamanlarda onlar pek gelmiyor. Bizim odalarımızda banyo olmadığı için çoğu kalmıyor. Bazıları da buranın nostalji olmasından dolayı 1- 2 gün kalıp gidiyorlar. Kimsesi olmayan, evsiz ve 20- 30 senedir burada kalan arkadaşlarımız da var. Biraz ben yardım ediyorum biraz da kendi çabalarıyla kalıyorlar. Rahatsız oldukları zaman doktora götürüyoruz, gerektiğinde ücret almayıp yardımcı oluyoruz” dedi.(DHA)