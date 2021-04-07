Aşk adamı Casanova aslında doktormuş

Araştırmalara göre tarihin en ünlü kadın avcısı olarak anılan Giacomo Casanova, 18. yüzyılda kadınlara sağlık sorunları konusunda sık sık yardım eden gizli bir tıp uzmanı. Venedikli maceracının bir zamanlar 130’dan fazla kadınla birlikte olduğunu iddia eden anılarının yanında hastalık ve yaralanmalara karşı hangi ilaçların kullanıldığını belgelediği notlar da ortaya çıktı.

Times’ın haberine göre, şimdilerde anılarının yeni bir analizi yapılan Casanova’nın notlarında, 18. yüzyıl Avrupa’sının sağlık hizmetleri hakkında daha önce pek rastlanmamış bilgiler yer alıyor.

Casanova’nın 1790’larda yazdığı Hayatımın Hikayesi’nde; düello yaralanmalarından çiçek hastalığına ve vebaya kadar Avrupa’daki seyahatlerinde karşılaştığı hastalıkları, yaralanmaları ve tedavileri anlattığı da ortaya çıktı.

USLANMAYAN BİR ARAŞTIRMACI

Tıp tarihçisi ve psikiyatrist Lisetta Lovett, Casanova’nın hayatı boyunca tıbba ilgisinin sürdürdüğünü ve bu alandaki inceleme arzusu annesi tarafından eleştirilse de tıp ders kitaplarını okumaya devam ettiğini söyledi.

Araştırmalar; arkadaşları da dahil olmak üzere kadınların; sivilcelerden istenmeyen gebeliklere kadar birçok sorunla başa çıkmak için kendisinden tavsiye ve yardım istediklerini gösteriyor.

Lisetta Lovett, Casanova’nın başarısız tedavi yöntemlerine de şöyle bir örnek verdi: Evlilik dışı hamile kalan ve bebeği aldırmak isteyen Giustiniana Wynne isimli bir kadını, kendisiyle gireceği cinsel ilişki sırasında kürtaj tedavisinin uygulanması gerektiğine ikna etti. Bu yöntem tabii ki başarısız oldu ve Giustiniana Wynne, bir manastırda doğurmak zorunda kaldı.

Son derece zeki bir adam olmasına rağmen; cinsel hayatına dair yayılan klişeler, komik hikayeler araştırmalarını gölgede bıraktı. On sekizinci yüzyılda tıp pratiği oldukça bir niş alan olsa da Casanova yaşadığı bu dönemde başarısızlıklarına rağmen ilgisini hiç kaybetmedi.