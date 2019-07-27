Sözcü yazdı, ‘Aşk Tüneli’ kurtuldu

İsmail AKDUMAN / SAMSUN
Terme’de bulunan, yeşil ve sarı rengin tüm tonlarının hakim olduğu, eşsiz güzellikteki ‘Samsun Aşk Tüneli'nin bölgede yaşayan bazı şahıslar tarafından tahrip edilmesini Sözcü gündeme taşımıştı. Samsun Valisi Osman Kaymak, düğün fotoğrafı çekmek için gelin ve damat adayı ile birlikte bölgeye giden fotoğrafçı Nihat Ortadağ tarafından görüntülenen kişilerin bulunması için talimat verdi.
KOMİSYON KURULDU
Vali Kaymak’ın talimatıyla Milli Emlak Müdürlüğünde bir komisyon kuruldu. Kurulan komisyonun bölgede inceleme yaparak, ağaçları kesen kişileri tespit edip yasal işlem başlatacağı belirtildi. Valiliğin, cumhuriyet savcılığına da suç duyurunda bulunduğu bildirildi. Kaçak kesilen ağaçların Milli Emlak Müdürlüğüne ait olduğu belirtilirken, ‘Aşk Tüneli’nin de koruma altına alınarak eski haline getirileceği açıklandı.