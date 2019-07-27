Sözcü yazdı, ‘Aşk Tüneli’ kurtuldu

Samsun Terme'de, dünyada eşi ve benzerine az rastlanabilen, fotoğrafçıların uğrak yeri olan "Aşk Tüneli" olarak bilenen ağaç tünelindeki ağaçların bazı kişiler tarafından kesilmesini SÖZCÜ'nün gündeme getirmesinin ardından Samsun Valisi Osman Kaymak harekete geçti. Kaymak, doğa harikası bir yeri talan eden kişilerin bulunup gereken işlemlerin yapılmasını istedi. Diğer taraftan kesilen ağaçların Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait olduğu ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN / SAMSUN

Terme’de bulunan, yeşil ve sarı rengin tüm tonlarının hakim olduğu, eşsiz güzellikteki ‘Samsun Aşk Tüneli'nin bölgede yaşayan bazı şahıslar tarafından tahrip edilmesini Sözcü gündeme taşımıştı. Samsun Valisi Osman Kaymak, düğün fotoğrafı çekmek için gelin ve damat adayı ile birlikte bölgeye giden fotoğrafçı Nihat Ortadağ tarafından görüntülenen kişilerin bulunması için talimat verdi.

KOMİSYON KURULDU

Vali Kaymak’ın talimatıyla Milli Emlak Müdürlüğünde bir komisyon kuruldu. Kurulan komisyonun bölgede inceleme yaparak, ağaçları kesen kişileri tespit edip yasal işlem başlatacağı belirtildi. Valiliğin, cumhuriyet savcılığına da suç duyurunda bulunduğu bildirildi. Kaçak kesilen ağaçların Milli Emlak Müdürlüğüne ait olduğu belirtilirken, ‘Aşk Tüneli’nin de koruma altına alınarak eski haline getirileceği açıklandı.