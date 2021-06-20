‘Asla vazgeçmeyin, denemeye devam’

1970'li yıllarda kurduğu Beta Ayakkabı'yla tanınan Ercan İkiışık, henüz 24 yaşındayken rehber Aylin Hanım'a ilk görüşte aşık oldu. O yıllar Aylin Hanım'ın ayağında gördüğü turkuaz espadrillerin tüm iş yaşamının dönüm noktası olacağından habersizdi… Hayatının aşkı Aylin'le evlendi, iki kızı oldu. 2014'te kardeşleriyle ortaklığı anlaşmazlığa girince Ercan İkiışık Beta yolculuğunu bırakmak zorunda kaldı…

Ancak 50 yıllık espadril sevdasından vazgeçmeyen 76 yaşındaki Ercan İkiışık depoya kaldırdığı ilk göz ağrı makineleri kısa süre önce yeniden çıkarttı. Büyük kızı Özlem'le yıllar sonra yeniden espadril üretmeye başladı. Kızı Şebnem ise aile için önemli yeri olan Sapanca'daki gölevini turizme kazandırdı. Kurdukları ‘Su Epadril'le babalarının 50 yıllık sevdasını destekleyen Özlem ve BETA Home Gölevi'nin işletmecisi Şebnem İkiışık babalarıyla el ele verip küllerinden doğan hikayelerini SÖZCÜ'ye anlattı.

-Ercan Bey'in 50 yıllık espadril hikayesi annenize aşkıyla başlıyormuş…

Özlem İkiışık Barutçu: Üniversite için Belçika'ya giden babam yaz tatilinde gittiği Kuşadası'na hayran kalır. Clup 33'ü açar. Bir gece kulübe gelen annemiz Aylin'e ilk görüşte aşık olur. Aylin'nin ayağında turkuaz espadriller var. Evlenirler. Ben Özlem kardeşim Şebnem dünyaya gelir. Babam ne yapabilirim diye düşündüğü sırada annemi ilk gördüğü gün ayağındaki turkuaz espadrillere bakıp Türkiye de henüz olmayan, espadrilleri yapar. Bir süre sonra Vakko'ya üretim yapmaya başlayınca sektörde duyulup işler büyüyor.

-Hafızanızdaki çocukluk anılarında neler var?

Özlem İkiışık Barutçu: Bazen konuşuruz babamla pek çocukluk anımız yok. Ama üniversiteye başladığımızdan itibaren çok yakınlaştık, birbirimiz keşfettik. Adeta yeniden tanıştık ve o günden beri hem en iyi dost hem de harika bir baba kız ilişkimiz oldu.

Şebnem İkiışık Anapa: Çalışmak ve üretmek babamın hayatıydı. BETA babamın ilk çocuğuydu. Bizi de hafta sonları işe götürürdü. Bağcık bağlama yapardık orada.

HEP BERABER

-Anneniz Aylin Hanım'a olan aşkını nasıl tarif edersiniz?

Özlem: Aylin ve Ercan birbirlerine çok zıt karakterlerdi ama aralarında çok derin bir sevgi ve aşk vardı. Babam anneme hep hayrandı. Vefatının üzerinden 1 yıl geçti. Her gün daha çok hayranlığının artığını, meğer hayatının neredeyse tümünü doldurmuş olduğunu dile getiriyor.

-Nasıl bir baba kız ilişkisi sizinki?

Özlem: Beraber bir tam gün geçirsek bile akşam mutlaka telefonda konuşuruz.

Şebnem: Zaman ilerleyip ben büyüdükçe babamı daha çok sevdim, anladım, arkamdaki gücünü hissettim. Devrilmeyen çınarım oldu o benim.

-Size verdiği en büyük nasihat nedir?

Özlem: Babam yıllarca fabrika çalıştırdı, üretene çok saygı duyar. Üretmek onun için ibadet gibidir. Çalışanın hakkını teri kurumadan vereceksin der. Adalet duygusu çok kuvvetlidir, kimsenin kimseye hakkının geçmesini istemez. Değer bilmek ve vefalı olmanın öneminin altını çizer.

Şebnem: Vazgeçmemek, sabretmek, hatalardan ders çıkarmak, dikkat etmek, denemeye devam etmeyi öğütler.

-Hayattın iniş ve çıkışlarını ele ele mi aştınız?

Özlem: Evet işte bu bizim en büyük zenginliğimiz. Hayatta karşımıza çıkan tüm engellerin karşısında sıkıca kenetlenip hepsinin üstesinden geldik. Her şey normal seyrinde giderken aramızda birçok anlaşmazlık da olurdu ama ne zaman bir sorun olsun hemen birleşirdik.

-Su Espadril'i yeni kurdunuz. Aşkla üretilen espadriller diye sesleniyorsunuz…

Özlem: Babamız Ercan İkiışık espadril ve ayakkabı üretimine tutkuyla bağlı bundan inanılmaz keyif alan bir ustadır. Beta onun ilk çocuğuydu, markasını yaratıp büyüttüğü makineleri ayrılırken kardeşinden aldı, o ilk göz ağrısı makineleri deponun en arkaların tekrar çıkarttı ve orada terk etmedi. Üretmek hayatta var olmanın gövde bulmuş hali onun için. Babam için üretim ve çalışmanın ibadetten hiçbir farkı yok. Bunun karşılığı da tutkulu bir aşk. Su Espadril babamın 50, benim de 25 yıllık tecrübemle yola çıktı.

-Mağazacılığa geri dönecek misiniz?

Özlem: İkitelli'de üretim tesisimiz var. Mağaza açmayı konuşmak için şu an erken, ileriki yıllarda mutlaka 2-3 tane mağaza açacağız. Şu an suespadril internet sitemizden satış yapmaya devam ediyoruz. Sosyal medyada SuEspadril hesabıyla bizi tanımak ve takip etmek isteyenlerle duygumuzu heyecanımızı paylaşıyoruz.

“BETA BABAMIN ÇOCUĞU GİBİ”

Şebnem İkiışık “Hayatımızın çok önemli bir uzantısı olan aynı zamanda babamın çocuğu gibi olan BETA'nın isminin yıllarca anılması adına ailece güzel anılar biriktirdik. Bu yüzden Sapanca'daki göl evinizi işletmeye açtık. Dostlarla bir araya gelmek için. Bu hayalim annemin, babamın, Özlem'in desteğiyle ve eşimin restorana kattığı lezzetlerle gerçek oldu. 5 yıl önce oğlumuz Rüzgar'la buraya taşındık. Ailecek zaman geçirdiğimiz evi koruduk. Evin duvarlarında annemin yaptığı seramikler asılı” dedi.