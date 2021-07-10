Hayvanat bahçesinde aslan yavruları dünyaya geldi

136 türden bin 100 hayvanın bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin nüfusu yeni doğumlarla artmaya devam ediyor.

Yılda ortalama 1 milyon ziyaretçinin ağırlandığı, normalleşme süreciyle ziyarete yeniden açılan hayvanat bahçesinde Afrika penguenleri, bozkurtlar, alageyikler, Afrika deve kuşlarının ardından Afrika aslanlarında da doğum sevinci yaşandı.

Bursa’da doğan ‘Kapta’n isimli erkek aslan ile üç yıl önce başka hayvanat bahçesinden getirilen ‘İnci’ adlı dişi aslanın 57 gün önce biri dişi, ikisi erkek üç sağlıklı yavrusu doğdu.

Yavru aslanlara ‘Güneş’, ‘Çınar’ ve ‘Vezir’ isimleri verilirken, nesli tükenmekte olan hayvanların yer aldığı kırmızı listedeki Afrika aslanlarının sayısı 5’e yükselmiş oldu.

Yavruların cinsiyet tayini, ilk muayenesi ve ağırlık ölçümleri, ziyaretçilerin ve çocukların meraklı bakışları arasında veteriner ekip tarafından yapıldı. (DHA)