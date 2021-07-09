Muğla'nın Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın (FTSO) sekretaryasını yürüttüğü ve ev sahipliğini yaptığı Fethiye Turizm Konseyi, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli başkanlığında toplanarak Fethiye turizmi ile ilgili turizm ile ilgili konuları masaya yatırdı. Toplantıda Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen ve Fethiye Körfezi'nde sayıları hızla artan Pasifik kökenli aslan balıklarının avlanması için yarışma düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kirlilik, aşırı avcılık, yanlış deniz politikaları nedeniyle canlı çeşitliliğinin giderek azaldığı denizlerimizde istilacı balık türlerin artması kaygıların oluşmasına neden oldu. Bodrum, Fethiye ve Marmaris’te Pasifik Okyanusu kökenli istilacı aslan balığı sayısı hızla artıyor.

İSTİLACI ASLAN BALIKLARI AVLANACAK

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Balıkçılık Teknolojisi Yüksek Mühendisi Merve Karakuş, Akdeniz'de sayıları hızla artan ‘aslan balıklarına' ilişkin çevrimiçi sunum gerçekleştirdi. Fethiye Körfezi ve çevresinde aslan balıklarının hızla çoğaldığını belirten Karakuş, “Aslan balıkları su altındaki tüm türlerin yavrularını tüketerek besleniyor. Yuvalarını işgal ediyor. Diğer balıklar bu türe karşı savunmasız durumda ve denizlerimiz istila altında. Dikenleri elinize veya ayağınıza battığında basit bir ilkyardım müdahalesiyle zehirli etkisinden korunmak mümkün oluyor. İğnesinin battığı bölgeyi 40-45 derece sıcaklıktaki suda 2 saat kadar bekletmeniz gerekiyor. Bu yüzden denizcilerimizden yanlarında sıcak su termosu bulundurmalarını istiyoruz” dedi.

DİKENLERİ AYIKLANDIĞINDA YENİLEBİLİR

“Daha fazla çoğalmalarının önüne geçilmesi için sofralarımızda tüketilmesi konusunda girişimlerimiz var” diyen Karakuş, “Dikenleri ayıklandığında bu balık güvenle yenilebilir. İskorpit ailesinden geldiği için tadı oldukça güzel bir balık” sözlerini kullandı. Sunumun ardından toplantıda aslan balıklarının avlanması ve yenilmesinin özendirilmesi için Fethiye'de yapılması planlanan aslan balığı avlama yarışması konuşuldu. Konsey üyeleri bu etkinliğin yaz sezonun bitimiyle birlikte yapılabileceği yönünde görüş bildirdi.

GÜNDÜZ PASİF, GECE AVCI

Aslan balığının çok hızlı bir yayılım gösterdiğine dikkat çeken dalış eğitmeni Soner Abacı iyi bir avcı olan aslan balıklarının gündüz vakitlerinde genellikle kuytu köşeler veya kaya diplerinde zaman geçirdiğini belirterek şöyle devam etti:

“Gece olunca avlanmaya başlayan bu balık genellikle kendinden küçük balık türleri ile besleniyor. İstila ettiği bölgelerdeki yerel balık popülasyonu üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturuyor. Aslan balığının yiyicisi olarak köpekbalıkları, orfoz, kurbağa balığı gibi bilinen birkaç tür var. Ancak dişi bir aslan balığının yılda 2 milyon yumurta bıraktığını düşünecek olursak neden bu kadar hızlı çoğaldıklarını anlamamız daha kolay olur.”

“İNSANLARA SALDIRMAZ”

Aslan balıklarının insanlara saldırısına rastlanmadığını kaydeden dalış eğitmeni Soner Abacı, “Zehirli keseleri sırt dikenlerinde, gövdesinin alt ön kısmında bulunan pelvik yüzgeçlerinde ve alt arka kısımda bulunan anal yüzgeçlerinde bulunuyor. Aslan balığının zehri çoğunlukla dokunulan bölgede şişlik, kızarıklık, morarma ve şiddetli ağrı yapar. Eğer alerjik bünyeye sahipseniz nefes darlığı, anafilaksi, baş dönmesi, mide bulantısı, bayılma veya geçici felç görülme olasılığı var. Eğer aslan balığı ile temas ederseniz temas eden bölgeyi cildinizi yakmayacak ve dayanabileceğiniz kadar sıcak suda tutmanız ve en yakın sağlık kuruluşundan yardım almanız önemlidir” diye konuştu.