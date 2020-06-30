Asma yaprağını koparan komşuları için yaprak bedduası

Kuşadası’nda lüks villanın sahibi, bahçe duvarından sarkan asma yapraklarını koparan komşuları için ilginç bir yönteme başvurdu. Villa sahibi, asma yapraklarını koparanlar için bahçe çitine afiş asarak “Haram zıkkım olsun. Kanser olun inşallah” bedduasında bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lüks villanın bahçe çitlerine asılan afişler, görenleri hayrete düşürdü. Villa sahibi, bahçe duvarlarından sarkan asma yapraklarını sarma yapmak için koparan komşularına beddua içeren afişler astı. Yaprak kalmadığı için üzüm salkımlarının güneşten yanacağını savunan villa sahibinin, villayı sadece yaz aylarında kullandığı, komşularıyla diyaloğunun olmadığı öğrenildi.

“KANSER OLUN İNŞALLAH”

İsmi öğrenilemeyen villa sahibi, bez üzerine kırmızı kalem, kendi el yazısı ile “Asma yapraklarını koparanlara haram zıkkım olsun. Üzüm salkımlarımı gölgesiz bıraktılar, güneşte yanacak. Kanser olun inşallah” diye yazarak, asma yapraklarını koparanlara tepkisini gösterdi.

“BİZ NE ZAMAN BU HALE GELDİK”

Bitişik sitede oturan Sait Yıldız, “Biz ne zaman bu hale geldik. Komşularıyla bırakın asma yaprağını, ekmeğini paylaşan iyiliksever insanımız, bir avuç asma yaprağı için komşularına bu kadar bedduayı nasıl yapabilir” tepkisini dile getirdi.