Canlı yayında burç yorumları yapan Astrolog Nuray Sayarı yorumlarını yaptığı sırada rahatsızlandı, ilk başta çikolata ile durumu idare etmeye çalışan Sayarı sonrasında rahatsızlığının devam etmesi nedeniyle canlı yayından ayrılmak zorunda kaldı.

Astrolog Nuray Sayarı canlı yayında rahatsızlandı. Kan şekerinin düşmesi sonucu rahatsızlanan Nuray Sayarı, hastaneye kaldırıldı. Hayatta Her Şey Var programının bugün yayınlanan bölümde ekrana gelen bölümünde Nuray Sayarı, burç yorumlarında bulundu. Tam Başak burcu ile ilgili detayları veren Nuray Sayarı, rahatsızlık yaşayınca yayına ara verilmesini talep etti. Program sunucusu Nur Viral, daha sonra canlı yayında Nuray Sayarı'nın durumu hakkında açıklama yaptı. Kendisine telefonla ulaştığımız Vİral, Nuray Sayarı’nın beyin MR’ının temiz çıktığını doktorların Vertigo’dan şüphelendiğini söyledi.