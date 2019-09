At kestanesinin faydaları nelerdir? At kestanesinin vücuda yararları…

At kestanesi (Aesculus hippocastanum), ana vatanı Balkan yarımadası olan bir ağaç türüdür. Bitkisel ve halk tıbbında, at kestanesi tohumu, yaprakları, ağaç kabuğu ve çiçekleri, şişlik ve iltihaplanma gibi semptomları hafifletmek ve kan damarı duvarlarını güçlendirmek için uzun süredir kullanılmaktadır. Sağlık açısından yararları oldukça fazla olan at kestanesinin faydalarından bazılarını haberimizde sizler için derledik… İşte bilinmesi gerekenler…

At kestanesi Latince adıyla Aesculus Hippocastanum, Sapindaceae ailesi üyesi çiçekli bir bitki türüdür. At kestanesi ağacı, yaklaşık 39 metre uzunluğuna kadar çıkabilen büyük bir ağaçtır. At kestanesi ağaçlarından elde edilen tohumlar geleneksel olarak eklem ağrısı, yumuşak doku şişmesi ve ateşin yanı sıra bağırsak ve mesane sorunları ile mücadelede kullanılırdı. Günümüzde ise bacak damar problemlerini (kronik venöz yetmezlik), hemoroidleri ve şişmeyi (ödem) tedavi etmek için kullanılmaktadır. Peki, At kestanesinin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

AT KESTANESİNİN FAYDALARI

At kestanesinin sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

– At kestanesi içerdiği apigenin sayesinde sarkan derileri toparlar. Kırışıklığı önleyerek yaşlılığı engeller.

– Eklem ve kemiklerde romatizma ya da iltihaplanmada kaynaklı ortaya çıkan ağrıları dindirir.

– Şah damarı, alın ve ayak tabanlarına sürüldüğünde vücuttaki kan dolaşımını düzenleyerek sinirlerin beyne daha iyi iletilmesini destekler. Kronik stres ve yorgunluğu önler. Bunun yanı sıra kan dolaşımını düzenlendiğinden damarların tıkanmasını önler.

– Sürekli aynı pozisyonda oturmak ya da genetik sorunlardan dolayı oluşan kılcal damar çatlamasını giderir. Özellikle yüzde meydana gelen kılcal damar tedavisinde etkilidir.

– Antioksidan açısından güçlü olan at kestanesi vücudun kuvvetlenmesini sağlar.

– Göğüse sürülen at kestanesi kremi öksürüğün kısa sürede kesilmesini sağlar.

– At kestanesinin damar büzücü ve kan dolaşımını güçlendirici tonik etkileri vardır. Bu sayede varis,flebit ve hemoroit hastalıklarının iyileştirilmesinde kullanılır.

– Koltuk altına sürüldüğünden terleme yapar. Bu terleme ile vücuttaki toksinleri atar. Böylece üst solunum yolu hastalıklarını önler.

– Hemoroid rahatsızlığında meydana gelen kanamaları azaltır.

– At kestanesi yağı saç dökülmesini önler. Ayrıca cildin yenilenmesini destekleyerek lekeleri giderir.