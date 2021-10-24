Ata sporu heyecanı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-ı Kasım Koşusu, Adana Karataş’ta başladı. Belediye Başkanı Necip Topuz’un büyük destek verdiği organizasyonda yabancı sporcularla birlikte yaklaşık 500 yarışmacı 3 farklı kategoride mücadele etti.

Mehmet SERBES

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ata sporumuz okçuluğun önemli organizasyonlarından biri olan Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-ı Kasım Koşusu, Adana'nın Karataş İlçesi'nde başladı. Karataş Belediyesi, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu il temsilciliğinin ortak organizasyonuyla yapılan etkinlik büyük ilgi gördü.

Karataş Kumluk Tabiat Parkı'nda düzenlenen ve 500'e yakın sporcunun katıldığı etkinliğe Makedonya, Romanya, Azerbaycan ve İran'dan sporcular da katıldı.

TARİHİ ÇOCUKLARIMIZA AKTARDIK

Organizasyonda “Vur-Geç Puta”, “Parkur Etabı” ve “Menzil Koşusu” kategorileri yapıldı. Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, “Karataş'taki çocuklarımıza, geleneksel okçuluğunun Türk tarihindeki yerini aktarma, Adana'da bu spora gönül bağlayan insanlarımıza örnek teşkil etme noktasında böyle bir programa ev sahipliği yaptık. Karataş Belediyesi olarak ata sporumuzun ve sporcunun yanında olacağız” dedi.

Tanıtıma büyük katkı

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, yabancı katılımcıların da bulunduğu yaklaşık 500 sporcuyu ilçede ağırlamaktan duydukları mutluluğu belirterek “Dünyanın 4 farklı ülkesinden gelen sporcular da oldu. Karataşımızın tanıtımına önemli bir katkıda bulunmuş olduk” dedi.