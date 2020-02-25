Atakan ile ilgili çirkin ifadeler kullanan çalışan kovuldu
Erkan Naldemirci isimli bir kişi, sosyal medyada 10 yaşındaki Atakan Kayalar ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Atakan’ın fotoğrafını Facebook hesabında paylaşan ve “İnşallah 11 yaşına girdiğinde ölürsün de başımıza bela olmazsın. En güzel tedavi tecavüz” gibi ifadeler kullanan Naldemirci’ye sosyal medyadan tepki yağdı.
Çocuk istismarını savunan Naldemirci’nin Özyeğin Üniversitesi’nde çalıştığı öğrenildi.
İŞİNE SON VERİLDİ
Üniversite, söz konusu skandal ifadelerden sonra flaş bir açıklama yaptı ve Naldemirci’nin işine son verildiğini söyledi.
İŞTE, SKANDAL İFADELER VE ÜNİVERSİTENİN AÇIKLAMASI