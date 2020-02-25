Atakan ile ilgili çirkin ifadeler kullanan çalışan kovuldu

Atakan ile ilgili çirkin ifadeler kullanan çalışan kovuldu

Atakan, henüz 10 yaşında olmasına rağmen okuduğu kitaplar ve sarf ettiği sözlerle geçtiğimiz hafta sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Özyeğin Üniversitesi'nde çalışan Erkan Naldemirci, sosyal medyada Atakan ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Üniversite, Naldemirci'nin işine son verdi.

Erkan Naldemirci isimli bir kişi, sosyal medyada 10 yaşındaki Atakan Kayalar ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Atakan’ın fotoğrafını Facebook hesabında paylaşan ve “İnşallah 11 yaşına girdiğinde ölürsün de başımıza bela olmazsın. En güzel tedavi tecavüz” gibi ifadeler kullanan Naldemirci’ye sosyal medyadan tepki yağdı.

Çocuk istismarını savunan Naldemirci’nin Özyeğin Üniversitesi’nde çalıştığı öğrenildi.

İŞİNE SON VERİLDİ

Üniversite, söz konusu skandal ifadelerden sonra flaş bir açıklama yaptı ve Naldemirci’nin işine son verildiğini söyledi.

İŞTE, SKANDAL İFADELER VE ÜNİVERSİTENİN AÇIKLAMASI



