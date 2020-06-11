Ataol Behramoğlu: Sivil itaatsizlik hakkımı kullanarak uymayacağım

78 yaşındaki ünlü şair Ataol Behramoğlu, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeniden ayarlanan sokağa çıkma saatleriyle ilgili tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gösterdi.

Normalleşme süreciyle birlikte neredeyse salgının başından beri evlerinde tutulan 65 yaş üzeri vatandaşlar için yeni bir açıklama yapılmış ve bundan sonra hafta içi hergün sabah on ve akşam sekiz saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri söylenmişti.

Yapılan bu açıklamalar her ne kadar geniş bir kitle tarafından mutlulukla karşılansa da aralarında ünlü şair Ataol Behramoğlu gibi bazı isimlerin olduğu bir grup bu karara tepki gösterdi. Normalleşme süreci dahilinde yapılan uyarılara herkesin uymak zorunda olduğnu söyleyen Behramoğlu bunun dışında bir saat dayatmasının kişilik haklarına aykırı olduğunu söyledi ve hesabından yaptığı paylaşımla bu saat dilimi üzerinden konulan yasaklara uymayacağını söyledi.

65 yaş üzeri vatandaşları akşam sekizden sonra eve hapsetmenin akıl dışı bir uygulama olduğunu söyleyen Behramoğlu şu paylaşımları yaptı:



SİVİL İTAATSİZLİK NEDİR?

Sivil yönetim tarafından uygulanan yasaların özüne uyarak yasalara riayet etmeme, karşı koyma anlamına gelmektedir. Yasaların ya da hükûmet politikasının değiştirilmesini hedefleyen, kamuoyu önünde icra edilen(aleni), şiddete dayanmayan, vicdani ancak yasal olmayan politik bir eylemdir. Bireysel bir tutum şeklinde olabileceği gibi zamanla toplumsal karakter de gösterebilir.