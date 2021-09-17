Atatürk Barajı’nda suyun rengi değişti!

Bu yıl yaşanan kuraklık ile Adıyaman'daki Atatürk Barajı'nda su seviyesi düştü. Su çekilmesinin yaşandığı barajın Sitilce mevkiinde sahile yakın kısımlarda yüzey tamamen yeşile büründü.

Sozcu.com.tr

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2016 ve 2019 yıllarında da benzer görüntülerin oluştuğu Atatürk Barajı’nda ötrofikasyon (plankton ve alg varlığının aşırı şekilde çoğalması) meydana gelmişti.

Önceki yıllara göre daha yoğun ve geniş alanı kaplayan yeşil rengin yine ötrofikasyon sonucu oluştuğunu belirten Çevre Mühendisi Bekir Yıldırım, “Su yüzeyinde oluşan ötrofikasyon canlıların oksijensiz kalmasına sebebiyet vermektedir” dedi.

ÖTROFİKASYON NASIL OLUŞUR?

Su alanlarının çevrelerinde bulunan karasal alanlardan suya karışan toprak, canlı artıklarını barındırmaktadır, bu da suda bulunan besin, alg gibi canlılara besin oluşturmaktadır.

Su yüzeyine toplanan algler ile mikroskobik organizmalar güneşin su altına geçmesini engeller ve su altı için önemli olan oksijen emilimine zarar verir. Bunun sonucunda ise ötrofikasyon ortaya çıkmış olur.

Ötrofikasyon’un en büyük etkeni fosfattır ve fosfat kirliliği anlamına da gelmektedir. (Doğal olarak)

Diğer çeşidi ise insanlar tarafından yapılan kültürel ötrofikasyondur. Kültürel ötrofikasyonun sebebi su alanlarına bırakılan kanalizasyonlar, temizlik maddeleri, gübre vb. gibi aşırı şekilde besin içeren maddelerin suya karışmasıdır. Bu maddeler suya karıştığında suyun yaşlanma süreci hızlanır ve ötrofikasyon meydana gelir.

Ayrıca iklimin kurak olması, buharlaşmanın fazla olması ve göldeki suyu sulamada

kullanmak ötrofikasyonu hızlandırmaktadır. (İHA)

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