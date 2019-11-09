Atatürk bizzat gazetecilik yapmıştır

Araştırmacı, yazar ve sosyolog Abdullah Özkan tarafından hazırlanan, Koçak Koleksiyon'la EKAV Vakfı tarafından organize edilen Türk ve Dünya Basınında Atatürk adlı koleksiyon kitap sergisi 24 Ekim'den beri ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor. 10 Kasım haftası kapsamında Süzer Plaza Ekavart Gallery'deki serginin gösterim süresi 17 Kasım'a kadar uzatıldı. Atatürk'ün yerli ve yabancı gazetelerde çıkan haberlerinin yer aldığı sergide, çok özel Atatürk fotoğrafları da bulunuyor. Özkan'la yalnız bu sergiyi değil, Atatürk ve 10 Kasım'ı da konuştuk.

– Bu sergi nasıl hazırlandı?

“Türk ve Dünya Basınında Atatürk” adlı koleksiyon kitap sergisine dört yıldır hazırlandım. Atatürk'ün 1912'de basında yayımlanan ilk fotoğrafından 1938'deki ölümüne kadar yerli yabancı basındaki gazeteleri bir araya getirdik. Koçak Yayınları'nca basılan Türk ve Dünya Basınında Atatürk adlı her biri 288'er sayfalık iki ciltten oluşuyor. Kronolojik sırayla seçilen gazete ve dergiler, 17 Kasım'a kadar sergilenecek. Ayrıca Atatürk'ün ölüm haberini veren yerli ve yabancı gazetelerden seçilen örneklerden derlenen geniş bir özel 10 Kasım bölümümüz bulunuyor. Her iki ciltte toplam 500 gazete yer alıyor.

‘Basın bir mekteptir rehberdir' demiştir

Abdullah Özkan şu bilgileri verdi: “Basın, başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir diyen Atatürk her zaman basın destekledi. Bizzat gazetecilik de yaptı. 1919'da Minber Gazetesinide yazılar yazdı. Sivas Kongresi döneminde İrade-i Milliyet Gazetesi'ni çıkarttı. Ankara'da Hakimiyet-i Milliye gazetesinde de yazılar yazdı.”

İŞTE ATATÜRK’ÜN VASİYETİ

Sergide yer alan en nadide parçalardan biri de 5 Eylül 1938'de Atatürk'ün kendi elleriyle yazdığı vasiyetname. İşte o vasiyetnamede yazanlar:

“Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum:

1- Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır.

2- Her seneki nemadan, bana nisbetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule'ye ayda bin, Afet'i 800, Sabiha Gökçen'e 600, Ülkü'ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile'ye şimdiki yüzer lira verilecektir.

3- Sabiha Gökçen'e bir ev de alınabilecek ayrıca para verilecektir.

4- Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu ev de emrinde kalacaktır.

5- İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır.

6- Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil kurumlarına tahsis edilecektir.