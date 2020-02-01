Atatürk hayranı Fransız müzisyen: Kemalizm felsefi ve evrensel bir görüştür

Ressam Bedri Baykam'ın daveti üzerine İstanbul'a gelen Fransız müzisyen yazar Loulou Dedola, Piramid Sanat'ta söyleşiye katıldı. Kemalizmle ilgili düşüncelerini anlatan Dedola, "Kemalizm bana göre sadece siyasi değil felsefi ve evrensel bir görüştür" dedi.

Atatürk ve Kemalizm hakkındaki videosuyla büyük yankı uyandıran Fransız müzisyen yazar Loulou Dedola, Bedri Baykam’ın daveti üzerine Piramid Sanat’ta bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşi öncesinde Fransız Dedola ile tanışmasını anlatan Baykam, “Loulo Dedola’nın neden Kemalist olduğunu anlatttığı bir programı izledim. Benim yıllardır savunduğum Kemalizmin 20. yüzyıldan egemen çıkmış bir model olduğunu anlatan bir Fransızla karşılaşmam beni heyecanlandırdı. Kendisine ulaşarak kısa sürede arkadaş olduk. Kendisini Türkiye’ye davet ederek bir söyleşi organize ettik” dedi.

“BENİM İÇİN KEMALİZM ÖZGÜRLÜKTÜR”

Bedri Baykam’ın tercüme ettiği söyleşide Dedola, “Doğduğumdan beri kendi içimde büyüttüğüm fikirlerin Kemalizm etrafında şekillendiğini fark ettim. Barış, kadın erkek eşitliği, insan sevgisi, laiklik ve bilimsel düşünceyi içinde barındıran bir düşünce olan Kemalizme kendimi yakın hissettim. Benim için Kemalizm, karanlık değil ışıktır, sessizlik değil müziktir, ölüm değil yaşamdır, esaret değil özgürlüktür. Ben Kemalist olduğum bu fikirleri savunuyorum” dedi.

“EVRENSEL BİR GÖRÜŞTÜR”

“Kemalizm bana göre sadece siyasi değil felsefi ve evrensel bir görüştür” diyen Dedola, “20. yüzyılda faşizm ve marksizm gibi akımların dünyayı kana bularken, Kemalizm gelecek yüzyıla ışık tutan örnek bir felsefe olarak ortaya çıktı. Biz Kemalizmin bilim ve mantığı ile hareket ediyoruz. Kemalizm’de dogmatizm yoktur. Liberalizme ve sosyal düşüncelere karşı değildir. Bir topluma ihtiyacı olan şeyleri veren dengedir. Dünyanın değişen şartlarına adapte olur. Özgürlükleri yasaklayan ve kendi dogmalarını aşılamaya çalışanlar Kemalistlerin desteğini alamaz” ifadelerini kullandı.