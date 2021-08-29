Atatürk sayesinde Afganistan olmadık

Orta Doğu ülkesine sayısız sefer yapan Türk kadın pilot, SÖZCÜ Haftasonu’na anlattı. Reyhan Kuvel, “Afganistan demek cehalet, sefalet, uyuşturucu, kadın sömürüsü ve terör demektir. Atatürk olmasaydı biz de karanlıktaydık” dedi.

Emin ÖZGÖNÜL

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Airbus'tan, Gulfstream'a kadar her tip uçakta 17 yıllık deneyimi bulunan, Türkiye'nin aydınlık yüzlü kadın pilotlarından Reyhan Kuvel, Sözcü HaftaSonu'na konuk oldu. Halen Sky Aviation firmasında CEO olarak görev yapan Kuvel'in mesleğindeki en korkutucu günleri ise Afganistan'da geçti. Kuvel, Afganistan'ı bizlere şu sözlerle anlattı:

HALK ÇOK CAHİL

“Afganistan demek cehalet, sefalet, uyuşturucu, kadın sömürüsü ve terör demektir. Oradaki insanların bir uçağın kanadına tutunup gidebileceğini zannedecek kadar cahil olduklarını, ben yıllar önce gördüm. Halk uyuşturucu batağında, sokaklarda kimi görseniz yanaklarının bir tarafı şişkindir. Sabah akşam, marihuana benzeri bir uyuşturucu maddeyi çiğnerler.

KADIN YOK HÜKMÜNDE

Bu ülkede kadın yok hükmündedir. Kadın evde çocuk bakan, sosyal hayatı olmayan, hayvandan bile değersiz, okuması, çalışması, hatta konuşmasına izin verilmeyen, burka giymeden sokağa çıkamayan değersiz bir varlıktır. Kız çocukları 12-13 yaşında birinin kapatması olur. 25 yaşına gelince de işi biter. Erkek yeni bir kız çocuğu alır. Dini liderler güzel küçük kızları bulur. Taliban da kızları ganimet olarak alır.

ATAMIZI İYİ TANIYORLAR

Oteldeki temizlikçi kadınlara ‘Afganistan'da kadın olmak zor mu?' diye sorduğumda “Hiçbir değerimiz yok. Bize de bir Atatürk lazım' demişlerdi. Eğitimin yetersiz, bilgiye ulaşımın sınırlı olduğu bir yerde, Atamızı tanıyor olmaları beni çok gururlandırdı. Atatürk bir dünya lideri ve bunu orada daha iyi anladım. Atatürk'e ve onun ileriyi gören dehasına ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Onlar olmasa Taliban benzeri bir örgüt gelir, dini kullanır, kendisi varlık içinde yaşarken, biz de kaybeden olurduk.''

‘Kadın pilotla uçamam' diyen çıktı!

“Cehaleti tavan yapan Afganlıların Türkiye'ye gelmeleri büyük problem yaratır. Suriyeli sığınmacıları bile mumla ararız. Bu ülkede kendisini yetiştiren ve gelişen sadece ağaç var. İnsanı ömür boyu cahildir. Tarım, hayvancılık hiçbir şey yok. BM yardımı ile hayattalar, ayda 10 dolar gelirleri var. İnternetin saati bile 20 dolar. Ülke içinde Kandahar ve Herat'a da seferler yaptık. Dini lider görünümlü bir yolcu geldi, beni görünce ‘Kadın pilotla uçmam' diyerek geri döndü.”

Hapishane hayatı yaşadım

“Afganistan günlerimde hapishane hayatı yaşadım. Odamın kapısına silahlı bir asker dikiyorlar, dışarı çıkamıyorduk. Sokakta modern bir kadın görünmesini, Afgan kadını için olumsuz örnek olur diye istemiyorlardı.”