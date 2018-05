Atatürk sevgisi büyük beğeni topladı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Trafik kontrolü sırasında bir askerin kontrol etmek amaçlı durdukları otobüsün arkasında bulunan ve tozdan görünmeyen Atatürk’ün siluetini eliyle silerek iki yanına da kalp koyması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu anları ise trafikte bulunan diğer bir sürücü an be an kaydetti.

SEVMEK BÖYLE BİR ŞEY

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak “Sevmek böyle bir şey… Mutlaka güzel yürekli bir vatan evladı çıkar ve üzerine sıçratılan çamuru, pisliği siler merak etmeyin… Güzel adam seni seviyoruz…” notunu düştü