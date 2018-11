‘Atatürk ve yaveri İZEV’li gencin’ oynadığı harmandalı duygulandırdı

İZEV'in 29 Ekim'de gerçekleştirdiği Cumhuriyet Balosu ile Farkındalık Etkinliği duygusal anlara sahne oldu. Down sendromlu yaveri Tan Aytıs ve Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıra Özgür Özgülgün'ün karşılıklı oynadığı harmandalı, davetlilerin duygu yüklü yaklaşımıyla dakikalarca alkışlandı. Ayrıca etkinlikte İZEV'li gençler, Roger Waters tarafından onlara armağan edilen Another Brick İn The Wall şarkısını da Atatürk'ün huzurunda söyledi.