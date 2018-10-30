‘Atatürk ve yaveri İZEV’li gencin’ oynadığı harmandalı duygulandırdı

İZEV'in 29 Ekim'de gerçekleştirdiği Cumhuriyet Balosu ile Farkındalık Etkinliği duygusal anlara sahne oldu. Down sendromlu yaveri Tan Aytıs ve Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıra Özgür Özgülgün'ün karşılıklı oynadığı harmandalı, davetlilerin duygu yüklü yaklaşımıyla dakikalarca alkışlandı. Ayrıca etkinlikte İZEV'li gençler, Roger Waters tarafından onlara armağan edilen Another Brick İn The Wall şarkısını da Atatürk'ün huzurunda söyledi.

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Son dönemde yeni nesil farkındalık projeleri ile dikkat çeken İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı İZEV, yoğun bir çalışma ile hazırladığı, sosyal medyada milyonlar tarafından izlenen Pink Floyd’un Another Brick İn The Wall şarkısını ‘Duvar’ adıyla Türkçeleştirmişti. Zihinsel engelli gençler şarkılarını Doktor Yavuz Dizdar eşliğinde ve bu kez Mustafa Kemal Atatürk' ün huzurunda seslendirdiler.

İZEV Vakfı' nın Aqua Florya Alışveriş Merkezinde gerçektirdiği Cumhuriyet Balosu ile Farkındalık Etkinliğinde, dönemin klasik otomobili ve down sendromlu yaveri ile baloya gelen Atatürk’ü tiyatro sanatçıcı Özgür Özgülgün canlandırdı. Atatürk, usta makyör Corci’nin makyajı ve Atatürk kostümlerini hazırlayan Kordonciyan ailesinin temin ettiği orjinal Atatürk kostümü ile çoşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Yaşam Hakkı – Duvar şarkısını engelli gençlerden dinledikten sonra, down sendromlu yaveri Tan Aytıs ile karşılıklı harmandalı oynayan Atatürk, çoşkulu kalabalığa İZEV Vakfı’nın sergileri ve başarılı çalışmalarından dolayı muaffakiyetler dileyerek, ” SANATSIZ KALAN BİR TOPLUMUN HAYAT DAMARLARINDAN BİRİ KOPMUŞ DEMEKTİR’‘ dedi.