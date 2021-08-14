Atatürk’e ait olduğu iddia edilen bastona emniyet el koydu

Atatürk'e ait olduğu belirtilerek bu Pazar müzayedede satılacağı duyurulan bastona el konuldu.

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İstanbul’da Arthill Müzecilik, Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğunu belirttiği minyatürlü bastonu pazar günü açık artırma ile satacağını duyurdu.

Müzayede şirketinin tanıtımı üzerine Harbiye Askeri Müzesi, Anıtkabir Komutanlığı’na kayıtları sordu. Yapılan inceleme sonucu bastonla ilgili kayıt bulunamadı.

Bunun üzerine durum Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatırken polis de harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müzayede şirketinin kurucusu Hüseyin Kocabaş evinde yapılan arama sonrası bastona el koydu.



HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, bastonun Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğu değerlendirildiği belirtilirken Hüseyin Kocabaş hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı kaydedildi.

İSLAM ESERLERİ MÜZESİ ŞERH KOYDU

Bu arada İslam Eserleri Müzesi’nin de bastonun Atatürk’e ait olmadını belirterek satışına şerh koyduğu ve bunu müzayede şirketine bildirdiği öğrenildi.