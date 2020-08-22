Atatürk’ü gördü moda kralı oldu

Ünlülerin gterzisi Nail Yurdakul'un roman gibi hayat hikayesi: “5 yaşındayım. Kürsüde heyecanlı konuşan Atatürk’ü ilk kez gördüm. Özellikle giysilerinden çok etkilendim. O yaşta ‘O amcanın elbiselerini dikeceğim’ dedim.”

Onun için en çok kullanılan tabir ‘Moda Kralı' ama o, bundan çok daha fazlası. İsmet İnönü'yü giydiren, Turgut Özal'a kurşungeçirmez yelek yapan, Atatürk ile ilgili sergiler hazırlayan, ilk manken okulu açıp ilk kadın futbol takımını kuran 91 yaşındaki ünlü kreatör Nail Yurdakul, roman gibi yaşamının satır başlarını paylaştı.

‘ATATÜRK'TEN ETKİLENDİM'

1929 yılında öğretmen Halil Hamit Yurdakul'un beşinci çocuğu olarak Ankara'nın Keskin ilçesinde dünyaya gelen Nail Yurdakul'un hayatı, 5 yaşındayken Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşınca değişti. Öğretmen babası sayesinde Atatürk'ü bir toplantıda tanıyan Yurdakul, o dönemi şöyle anlatıyor: “5 yaşındayım. Kürsüde heyecanlı konuşan Atatürk'ü orada ilk kez gördüm. Konuşmasından ve özellikle de giysilerinden çok etkilendim.”

‘ÜZERİMDEN ÇIKARMADIM'

“Siyah bir frak giymişti. İçindeki gömlek bembeyazdı. Siyah ayakkabıları parıldıyordu. Eve geldiğimizde ben ‘Atatürk'ün giysilerinden istiyorum' diye tutturdum. Baktılar olacak gibi değil babam o elbisenin aynısından bana yaptırmak için çarşıya gitti. Annem elbisenin içine bir bluz dikti. Elbise geldi. Babam, aldığı siyah lastiği giymeyince yumuşak deriden mes gibi bir ayakkabı alıp getirmişti. O elbiseyi günlerce üzerimden çıkarmadım.”

TERZİ ÇIRAĞI OLDU VE…

Nail Yurdakul, tatillerde terzi yanında çalışmak istediğini söyleyince ailesi şaşırır. Sebebini şöyle anlatıyor: “Atatürk o kadar etkilemiş ki farkına varmadan idolüm olmuş. ‘O amcanın (Atatürk) elbiselerinin aynılarını dikeceğim' diye tutturmuşum. Terzi yanına çırak girdim. Askerde terzilik yaptım. Atatürk'e özenip şık giyiniyordum. Bir tanıdık, kadın terzisi olmamı istedi. Ankara'da bir yer tuttum. En ünlü kalfa ve ustalarıyla çalışıp adeta kurs gördüm.”

60 YIL ÖNCEKİ GELİNLİĞİN HİKAYESİ

“Köyceğiz’e yerleştikten sonra kontrole gittiğim Dr. Osman Korkmaz, ambulansla apar topar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Gastroenteroloji Bölüm Başkanı Prof. Ömer Özütemiz'e gönderdi. Meğer pankreas ve karaciğer kanseriymişim. Özütemiz de beni Genel Cerrah Prof. Dr. Murat Zeytunlu'ya gönderdi. Murat Bey, ‘Ankaralı kayınvalidemin de gelinliğini dikmişsiniz' dedi. Tüylerim diken diken oldu. Aradan 60 sene geçmiş.”

YETENEĞİNİ KONUŞTURDU, ANKARA'NIN SİMGESİ OLDU

Hâlâ çok iddialıyım

Nail Yurdakul, 91 yaşına rağmen dikim konusunda hâlâ iddialı olduğunu şu sözlerle açıklıyor: “Hiç dikiş makinesi kullanmadan elde manto ve tayyör diktim. Bunu yapan bırakın Türkiye'de, dünyada yoktur. Astarını bile iğne arkası dikerek elde dikiş yaptım. Özlem Toker, Ethem Menderes, Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan ve eşi Fahire hanımı tanıdım. Ankara'da ünlendim. Atatürk'ün canlı konuşmalarını izledim. İkinci adam İsmet İnönü'yü giydirdim. Rahmetli Celal Bayar'ın elini öptüğümde bana ‘Adını koyacak yeni bir şeyler yapmıyor musun?' demesine çok şaşırdım. Baktım ki İsmet İnönü'nün adını koyduğu, ‘Atatürk'ün milli mücadele ve günlük yaşamında giydiği kıyafetler' sergisini bile biliyor.”

‘YAŞININ NETİ NE' DİYE SORUYORLAR

Bir anısını anlatıyor Yurdakul. Nüfus müdürlüğünde yapılan yanlış bir işlem sonucu gerçek doğum tarihi 1929 yerine 1913; adı da Abdurrahman Naili Yurdakul olur. Şöyle anlatıyor: “Aziz Nesin'in ‘Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' oyununa benzetildim. Hâlâ düzelmedi ve şimdi elimdeki nüfus cüzdanına göre yaşım 107. Herkesin de diline düştüm. Beni gören ‘Yaşının brütü, neti ne' diye soruyor.

Ayışığı dergim devam ederken dürüm dondurma yaptım. Adım ‘Dondurmacı Nail'e döndü. Ben terzilikte adımı Amerikalara taşıdım, orada ödüller aldım. Şu anda benim mesleğimi yapacak kimse yok. Terziliğimde rakibim hep kendim oldum. Benim model ve stillerim Avrupa'dan 6 ay önce piyasaya çıkardı.”

NAİL YURDAKUL’DAN ANEKTODLAR

– Turgut Özal'a kurşungeçirmez yelek dikti.

– İsmet İnönü ve ailesini giydirdi.

– Sanat Güneşi Zeki Müren'e sahne kostümleri hazırladı.

– Ajda Pekkan için yaptığı ekose giysiyi dünya çapında moda haline getirdi.

– İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde defile yaptı.

– Pazar filesinden Gönül Yazar'a mayo yaptı.

– Ünlü yıldız Gayle Hunnicut'ın gelinliği ve nişanlısı David Hammings'in smokinini dikti.

– Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler ve eşini giydirdi.

– Başbakan Suat Hayri Ürgüplü ve eşini giydirdi.

– Köyceğiz'de Ayışığı dergisini çıkardı ve hâlâ da çıkarıyor.

– 1965 tarihindeki resminin bulunduğu 65 kuruşluk pul basıldı.