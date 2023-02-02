Atatürk’ün 1934 yılında kullandığı otomobilin ahşap versiyonunu yaptı

Kırşehir'de ahşap işiyle uğraşan Sinan Yıldırım (45), Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı 1934 Lincoln marka aracın ahşap versiyonunu yaptı. İnce işçilik ile ortaya çıkan ve yapımı 3 ay sürede tamamlanan araç, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergileniyor.

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Kırşehir’de 12 yıldır ahşap oyma sanatıyla uğraşan Sinan Yıldırım, Ahi Külliyesi’nde bulunan Zanaatkarlar Çarşısı’ndaki atölyesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 yılında kullandığı Lincoln marka otomobilin ahşap versiyonunu yaptı.

“ATATÜRK’E VEFA BORCUNU ÖDEMEK İÇİN YAPTIM”

İthal çam ağacından yapılan aracın far ampulleri ve lastikleri dışında tamamı ahşaptan oluşuyor. Aracı 3 aylık süreçte yaptığını belirten Yıldırım şunları söyledi:

* “Bu araç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde kullanmış olduğu 1934 model Lincoln marka aracın birebir ahşap versiyonu. Bu aracı 3 aylık bir süreçte tamamladım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e vefa borcunu ödemek için yaptım. Bitimi sonrası aracı Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenmek üzere belediyeye hibe ettim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz ruhlarına bir hediyemiz olduysa ne mutlu bize.”

Çocukluk hayalinin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti anlatan Yıldırım, “Maddi hiçbir beklentim olarak yapmadım. Maneviyatı yüksek olduğu için çoktandır yapmayı düşündüğüm ve bir türlü nasip olmamıştı. Demek ki 45 yaşında mesleğimin 12’nci yılında yapmam nasipmiş. 3 aylık bir çalışmaydı. Gece gündüz çalışarak bitirdim. Çocukluk hayalimdi bu benim. Çocukluk hayalimi de gerçekleştirmiş oldum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz ruhlarına hediyem olsun” ifadelerini kullandı. (DHA)