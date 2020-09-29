Atatürk’ün ABD’li çocuğa yazdığı kayıp mektup ortaya çıktı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, geçen yıl Kasım ayında verdiği soru önergesiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 yaşındaki Amerikalı Curtis La France'ye gönderdiği cevap mektubunu bulmak için verdiği mücadele sonuçlandı. Adıgüzel'in konuyla ilgili meclis önergesi vermesinden sonra mektubun 2 Mart tarihinden itibaren 2. Meclis binasında sergilendiği ortaya çıktı.

1923'te 10 yaşında olan Curtis La France, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hayranlığını anlatan bir mektup yazmış ve Atatürk’te Amerikalı çocuğa cevap vermişti. Yıllarca bu mektubu saklayan La France, 1998 yılında Türkiye'yi ziyaret ettiğinde mektubu Anıtkabir’de sergilenmek üzere Kültür Bakanlığı’na bağışladı. Kayıtlara göre Anıtkabir’de olması gereken mektubu bulamayan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, geçen yıl Kasım ayında Kültür Bakanlığı’na soru önergesi vererek mektubun akibetini sordu.

SORU ÖNERGESİNDEN SONRA MÜZEYE KONDU

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in önergesine 19 Mart 2020 tarihinde cevap veren Kültür Bakanlığı, Curtis La France'nin 28 Ekim 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'le olan yazışmasını içeren mektubun 2 Mart tarihinden itibaren 2. Meclis binasında sergilendiği ortaya çıktı.

Pandemi nedeniyle kapalı olan ve normalleşme sürecinde açılan müzeyi ziyaret eden Adıgüzel, mektubun fotoğraflarını paylaşarak, 1998 yılından itibaren mektubun hiçbir yerde sergilenmediğini ileri sürdü.



“ATA’NIN KAYIP MEKTUBUNU GÜN IŞIĞINA ÇIKARDIK”

Sosyal medya hesabından mektubun bulunduğunu duyuran Adıgüzel, “Atatürk’ün 1923 yılında 10 yaşındaki Amerikalı Curtis La France’a yazdığı mektubu sergilendiği söylenen Anıtkabir’de bulamayınca soru önergesi de vererek, mecliste de dile getirerek peşine düşmüştük. Rahmetli Ecevit’in talimatıyla zamanın Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın girişimi ile Curtis La France’nın Türkiye’ye bağışladığı mektubun bağışlandığı 1998 yılından beri hiç sergilenmediği, 7 Kasım 2019 tarihinde verdiğim soru önergesi ve beyanlarım üzerine 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Ankara Ulus’taki 2. Meclis binasında (Cumhuriyet Müzesinde) sergilenmeye başladığı, bu durumun da 19 Mart 2020 tarihinde soru önergeme cevaben verilen yazıda ifade edildiği anlaşılıyor” dedi.

“BİLİMSEL VE ESASLI İNCELEMELERE ÖNEM VERİLMELİ”

Atatürk'ün kendisine mektup yazarak imzalı fotoğrafını istediği ABD'li 10 yaşında çocuğa yazdığı mektup şöyle:

“Bay Curtis LaFrance, mektubunuzu aldım. Türk yurdu hakkındaki ilgi ve iyi dileklerinize teşekkür ederim. İsteğiniz üzere bir fotoğrafımı gönderiyorum. Amerika'nın zeki ve çalışkan çocuklarına biricik öğüdüm; Türkler hakkında her işittiklerine gerçekmiş gibi bakmayıp, kanılarını bilimsel ve esaslı incelemelere dayandırmaya önem vermelidir. Başarılar ve mutluluklar dilerim.

Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal.”