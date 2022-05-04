Atatürk’ün doğduğu evden aldıkları toprağı Samsun’a götürüyorlar

Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden aldıkları toprağı Samsun'a götürmek için yola çıkan bisikletli grup, Tekirdağ'a ulaştı.

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Samsun’da düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak için Yunanistan’ın Gümülcine kentinden yola çıkan Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi 3 bisikletli, Tekirdağ’a ulaştı.

1350 kilometre pedal çevirerek, Selanik’ten aldıkları toprakla Samsun’a ulaşmayı hedefleyen bisikletlileri, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile partililer karşıladı.

Milletvekili Aygun, “Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Selanik’ten yola çıktı, Tekirdağ’a ulaştı. Buradan Samsun’a götürülecek ve 19 Mayıs’ta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı Atakum Belediyemizin düzenlemiş olduğu bir etkinlikle Genel Başkanımıza hediye edecekler. Bu proje 2021 yılında başladı, bu yıl da projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

ROBİS Başkanı Latif Mehmet de “Toprak, Atatürk’ün evinin bahçesindeki nar ağacının altından alındı. Tekirdağ’dan İstanbul’a oradan da Samsun’a gideceğiz” diye konuştu. (DHA)