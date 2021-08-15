Atatürk’ün fidanına 1 altın ödendi, yanan ormanlar yeniden yeşertildi

Fransızların işgal ettiği Antep’te ağaçları katletmesine rağmen kent, bugün yine yemyeşil... Tarihçi Murat Dağ, Mustafa Kemal adına satın alınan bir fidan ile başlatılan kampanya sonucu Antep’in yeniden ağaçlandırılmasını hatırlattı. Ve “Karamsar olmayın” dedi.

AHMET KAYA

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Yanan ormanların yerlerinin geleceği ile ilgili endişenin hakim olduğu şu günlerde; Tarihçi-Yazar Murat Dağ, Fransızlar'ın işgal ettiği Antep'teki binlerce ağacı katletmesine rağmen, Mustafa Kemal adına satın alınan bir fidan ile başlatılan kampanya sonucu kentin ağaçlandırılmasını hatırlatıp, karamsar olunmamasını istedi. Gaziantep'in Fransız işgalinden kurtulmasının ardından, kentin yeniden ağaçlandırılması için tüm imkânsızlıklara rağmen çalışma başlatıldığını vurgulayan Murat Dağ, bu süreci ise yazar ve öğretmen Şakir Sabri Yener'in yazılarında şöyle anlattığını aktardı:

HIZLA AĞAÇLANDIRILDI

“Gaziantep, on buçuk ay düşman esareti altında kaldıktan sonra Aralık 1921'de tekrar anavatana kavuştu. Kavaklıkta idam edilen ulu ağaçların yüreklerde açtığı yarayı sarmak için ilk iş olarak bu mesireyi tekrar ağaçlandırmayı ele aldılar. Hazırlanan söğüt dalları (fideler) her okuldaki öğrenci sayısı kadar okullara gönderildi. Ve öğrencilere birer tane dağıtıldı. Bu ilahi manzara görülecek şeydi. Öğrenciler, kendilerine gösterilen yerlerdeki çukurlara kendi elleriyle fidanları diktiler.”

EL ELE VERDİLER

Maddi olarak çok güç durumda kalmalarına karşın, belediye tarafından kavaklığa getirilen fidanların halk tarafından kendi paralarıyla satın alındığının nakledildiğini belirten Dağ, yaşananları şöyle aktardı: “Halk, satın aldığı fidanları bir çukura dikiyordu. Bunun belli bir bedeli yoktu. Heyeti Merkeziye Reisi Ferit Bey (Eski Gaziantep Milletvekili Ferit Arsan), ‘Mustafa Kemal Paşa namına' diyerek bir altın verdi, bir fidanı aldı. Bunu gören Belediye Reisi Mehmet Ali Bey (Kayaalp), ‘Onu sana kim verir? Ben iki altın vereceğim' dedi ve iki altın verdi. Bu mutlu yarışmaya şahit olan varlıklı Gaziantepli yurttaşlar, Kemal Paşa adına dikilecek fidanı alabilmek için yarışa katıldılar ve işi müzayedeye döktüler.”

TÜRKİYE DE BAŞARIR

Dağ, Antep'in 100 yıl önce düşman işgalinden kurtardığı kentini son derece kısıtlı imkanlarla yeşertmesinin, günümüz için iyi bir örnek olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu ‘Mega Yangın' tamamen söndükten sonra neden ülkece el ele verip yeniden yeşertmeyelim? Çünkü 100 yıl önce Gaziantep bunu başarmış. Gaziantep başarmışsa Türkiye de başarır.”

Fransızlar ağaçları böyle kesti

Tarihçi-yazar Murat Dağ, Gaziantep'in 15 Eylül 1919'da Fransızlar ve İngilizler arasında imzalanan “Suriye İtilafnamesi” gereği İngilizler'in Antep'ten çekilmesiyle Fransızların Antep'e girerek şehri işgale başladığını hatırlattı. Bu süreçte, Fransızlar'ın, Antep'i aylarca bombalayıp, insanlık dışı çok sayıda eyleme imza attığını vurgulayan Dağ, bu kötülüklerden birinin de doğa katliamı olduğunu belirterek şunları anlattı: “Mesela, bugün gölgesinde nefes aldığımız Kavaklık, Fransızlar tarafından ağaç katliamına uğrayan bir bölgedir. Fransızların ana karargâhı olan Ayıntab, Amerikan Koleji'ne oldukça yakın olduğu için ağaç katliamına uğramıştır.‘Türk milisler ağaçların arkasına sığınıp karargâhımıza saldırır' iddiasıyla gerçekleştirilen bu katliamda kesilen bu ağaçlar, Amerikan Koleji'nde hem ısınmak amacıyla yakılmış, hem de Fransız cepheleri tahkim edilmiştir.”