Deniz ressamı Mustafa Günen, “Bana göre Atatürkçülük, düşünce, inanç ve davranışların akla, bilime, vicdana dayanması yöntemi. Bu, ayrıca Kuran’ın da olmazsa olmazıdır” dedi.

Mustafa Günen, 1956 yılında Kırşehir'de doğdu. Ulu Önder Atatürk'e düşman bir çevrede yetişti… Buna karşın Kuran'ı okudukça Atatürk'ü anlayıp sevgi ve saygı duymaya başladı. Bu sevgisi de hayatına yön verdi. Dünyanın tanıdığı bir deniz ressamı olan Günen, “Atatürk'ün işaret ettiği sanatçı olmaya çalışıyorum. Benim Atatürk'e olan hayranlığım akıl, mantık ve bilimsel değerlendirmelerden kaynaklanıyor. Bana göre Atatürkçülük, düşünce, inanç ve davranışların mutlaka akla, bilime ve de vicdana dayanması yöntemidir. Bu, aynı zamanda Kuran'ın da olmazsa olmaz emridir” dedi.

GERÇEKLERİ ANLATTI

Rahmetli babası da dahil Atatürk düşmanı bir çevrede büyüdüğünü, 12 yaşından itibaren Atatürk'e karşı yapılan bu haksızlıkla mücadele ettiğini belirten Mustafa Günen, şunları söyledi:

“Büyük Önder Atatürk'e ilişkin akıl almaz sığ ve adi hikayelerle büyüdüm. Babam çok dürüst ve asla yalan söylemeyen bir insandı. Atatürk düşmanlığının en önemli nedeni, devrimlerinin içerisinde, dindeki Kuran dışılıkların düzelmesi için yaptığı uygulamalardır. Tabii bu devrimler, dinden nemalanan şeyhleri, hocaları harekete geçirmiş. Atatürk'ü gözden düşürüp halkı ona düşman etmek için akıl almaz iftiralar uydurup gizlice yaymışlar. Milleti kışkırtmışlar. Bunun için Kuran'ı da alet etmekten çekinmemişler. Çevreme Atatürk'ün hem inanca hem de sosyal yaşama ilişkin yaptığı yeniliklerin Kuran'a da uygun olduğunu söyledim. Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından birkaç ay sonra Diyanet'i kurdu. Aynı yıl 29 tane imam hatip okulu açtı, Kuran'ın Türkçe mealini hazırlattı. Dinsiz, din düşmanı biri bunları neden yapsın?”

Kuran ayetlerini sanatıyla anlattı

Mustafa Günen, tutku derecesinde bilimsel kitaplar, dergiler okuyup medyayı takip eden bir deniz ressamı. İnanç dahil sosyal konularda hem de sanat konusunda çeşitli medyalarda makaleler de yazan sanatçı, SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar hayranı. Uğur Dündar için, “Kendisine müteşekkir olduğum Sayın Uğur Dündar büyüğüm birçok yazımı köşesine taşıdı” diyor. Mustafa Günen, Kuran'ı akıl ve bilim yoluyla 40 yıldır araştırıp incelediğini, bazı önemli kavramları ise resim olarak sanatına yansıttığını da sözlerine ekleyip şöyle dedi:

“Şura 13 ve Hac 78 isimli resimlerimde ‘Din' ve ‘Müslümanlığı' konu ettim. Hac Suresi 78. Ayette, ‘Allah, sizi hem daha önce, hem de bu Kuran'da Müslüman diye isimlendirdi' diyor. Bu ayette Müslüman kavramına açıklık getiriyor. Yalnızca Kuran'a inananları değil daha önceki kavimleri de Müslüman olarak tanımlıyor.”

Uluslararası resim müzayedelerine katıldı

Deniz ressamı Mustafa Günen, dünyanın en önde gelen müzayede evi olan Christie's'in hem ABD New York hem de İngiltere Londra merkezlerinde uluslararası deniz resimleri müzayedelerine katıldı. Yine dünyanın en iyi sanat dergisi, 150 ülkede dağıtımı yapılan International Artist Magazine'de, 2008 ve 2016 yıllarında iki defa sekiz sayfalık haber oldu. Günen, inanç ve kültür üzerine de çalışmalar yapıyor.

‘Soyut resim üzerine çalışmalara başladım'

Mustafa Günen, “Son zamanlarda deniz resimleri yanında fikirlerimi sanatsal bir dille soyut resim tarzında aktarmak için çalışmalar yapıyorum. Sanatta ekol oluşturmuş, Kandinsky, Klee, Picasso gibi sanatçıların yöntemiyle önce bir varlık yorumu oluşturup, deklere edip tartışmaya açacağım. Bunun için, kişisel varlık izahımı, bir sanat manifestosu başlıkları ve açıklamalarından oluşan kitapçık hazırlıyorum. Bu bağlamda varoluşla ilgili olgunlaştırdığım düşüncelerimi sosyal medyada paylaşıyorum” dedi.