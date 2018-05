Atatürk’ün izinde bilimin ışığında

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Röportaj: Birgan BİLEKE

Bilim, gerçekliğin şiirini keşfetmektir

Zeynep Karacan

Galatasaray Lisesi'nden mezun Zeynep Karacan, Yale Üniversitesi'nden 1 milyon TL burs kazandı. Kariyerini yapay zeka üzerine yapmayı planlayan Karacan, enerji konusunda yaptığı çalışmayla First Step to Nobel Prize in Physics Ödülü kazandı.

– Geleceğe yönelik planların neler?

Sanal gerçekliğin ne kadar ‘sanal' olabileceğini anlamak için mühendislik, özellikle yapay zeka ve sanal gerçeklik uygulamaları üzerine çalışmak istiyorum. Çünkü bence bilim, gerçekliğin şiirini keşfetmeye ve yazmaya yardım etmeye çalışmaktır.

Toplumsal fayda sağlamak beni çok mutlu ediyor

Yosi Kohen Kutucu

Yosi Kohen Kutucu, Kanada British Columbia Üniversitesi'nde (UBC) burslu olarak makine mühendisliği eğitimi görürken, katıldığı mühendislik ve tasarım yarışmasında ‘eli olmayanlar için mouse' geliştirerek ikincilik ödülü aldı. Engelli bireylerin kolaylıkla bilgisayar kullanabilmesini sağlayan bu ürün, 3D printer yardımıyla da basılabiliyor. Lise öğrencisiyken Kutucu çeşitli çalışmalarıyla Türkiye, Kanada, Amerika, Hollanda ve Polonya'da çok sayıda ödül kazandı.

– Başarı yolculuğunuzda size en büyük destek nereden geldi?

Lise eğitimim sonrasında Kanada British Columbia Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği eğitimi alıyorum. İlgi ve merak sonucu ilkokuldan itibaren kazandığım becerileri lisedeyken akademik ortama taşımamda en önemli şansım, aynı zamanda kimya öğretmenim de olan proje danışmanım Talha Kılıç'la tanışmam benim için dönüm noktası oldu.

Yeter ki gençlerimiz kendilerine güvensin

Gençler, kendilerine yol gösteren uzman isimlerle çalışma şansına sahip olduklarında dünya çapında başarılara imza atıyorlar. İşte Talha Kılıç da aydınlık Türkiye'nin gençlerine yol gösteren mentorlar arasında yer alıyor. Başarı için gençlerin önce kendilerine “10 yıl sonra kendimi nerede görmek istiyorum?” diye sormalarını tavsiye eden Kılıç, “Atatürk'ün de dediği gibi, hayatta en gerçek rehber bilimdir. Yeter ki gençlerimiz kendilerine güvensinler” diyor.

– 19 Mayıs'a özel olarak gençlere iletmek istediğiniz mesaj var mı?

19 Mayıs Atatürk'ün gençlere güveninin ve inancının en büyük kanıtı… Gençlere bir mesaj vermem gerekirse, “Kendinizi sürekli geliştirerek ileri ülkelerin gençleriyle yarışacak düzeye erişmeniz hatta geçmeniz imkansız değil. Atatürk'ün dediği gibi hayatta en gerçek rehber bilimdir. Bizi aydınlığa çıkaracak yol bilimsel düşünce, bu uğurda kararlılıkla çalışmak ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkma idealinden geçmektedir. Yeter ki gençlerimiz kendilerine güvensinler.”

Hassas elektronik ve tıbbi cihazlar yapmak mümkün olacak

Kuantum teknolojisi geliştiriyor / Berk Diler

Lise çağında yaptığı çalışmalarla çok sayıda ödül alan Berk Diler, 2009 yılında fizik dalında TÜBİTAK Türkiye üçüncüsü oldu. Şimdi Chicago Üniversitesi'nin Moleküler Mühendislik Enstitüsü'nde doktora yapan Diler, kuantum teknolojilerinin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalara öncülük ediyor.

– Kuantum teknolojileri konusunda çalışma yapmayı tercih etmenin nedeni nedir?

Lisedeyken üniversitede hedefim teorik fizik okumaktı. Chicago Üniversitesi’nde eğitim alırken kuantum teknolojilerine ilgi duydum. Kuantum teknolojisiyle nano malzemeler geliştirilerek, çok daha hassas elektronik ve tıbbi cihazlar yapmak mümkün olacak.

Tesla'daki dört Türk'ten biri

Serhan Delareyna

Worcester Polytechnic Institute (WPI) Endüstri Mühendisliği'ni 3.5 yılda birincilikle bitiren Serhan Delareyna, Elon Musk'ın firması Tesla'nın dört Türk çalışanından biri. Elektrikli araba modellerinde üretim riskleri analizi yaparak çözümler üreten ekibi yöneten Delareyna, lisede çevre ve enerji konusunda yaptığı çalışmayla ülkemize dünya ikinciliği kazandırmıştı.

– Tesla'da çalışan bir Türk olarak oradaki görevinden bahseder misin?

Tesla'da çalışan dört Türk'ten biri olmak benim için de çok gurur verici. Elektrikli araba modellerinde üretim riskleri analizi yaparak çözümler üreten ekibi yönetiyorum. Hedefim, yapay zeka yardımıyla Tesla'da geliştirilecek yeni teknolojilere bireysel katkı sağlayarak insanlığa farklı ürünler sunmak.

Dünya ikincisi tarım robotu

Alara Güler

Tayvan Uluslararası Bilim Fuarı'nda dünya ikinciliği, TÜBİTAK İstanbul Bölge ikinciliği olan Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi Alara Güler'in, Worcester Polytechnic Üniversitesi'nde yaptığı ‘Tohumbot' adını verdiği yarı-otonom ucuz-maliyetli mobil tarım robotu çalışması Cornell Üniversitesi index'inde yayınlandı.

– Gelecek yıl seni neler bekliyor?

Üsküdar Amerikan Lisesi’ndeki eğitimim sonrasında bu yıl kabul aldığım UC Berkeley Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği ve İşletme çift ana dal yapacağım.

– Taiwan'da dünya ikincisi ve Tübitak ikincisi olmak nasıl bir duygu?

Bu başarıların ışığında geleceğe yönelik hedeflerimi söylemem gerekirse, iyi bir makine mühendisi olup projeler üretmek istiyorum.

37 özel öğrenciden biri

Ece Yücer

Ece Yücer, dünyada sadece 37 öğrenciye verilen Lester B. Pearson İnternational Scholarship liderlik bursu ile Toronto Üniversitesi Trinity College'da Computer Science okuyor. Bilgisayar ve ekonomi dalında kariyer planlıyor. Lise öğrencisiyken su arıtma teknolojileri konusunda yaptığı çalışmayla ülkemize ödül kazandıran Yücer aynı zamanda First Step to Nobel Prize in Physics ödülü sahibi…

– Dünyada sadece 37 kişiye verilen bir bursa nasıl sahip oldun?

Bu başarılı yolculukta en büyük desteği de doktor olan annemden aldım. Türkiye'de ve dünyada çok sayıda MUN konferansına katıldım, Birleşmiş Milletler’de staj yaptım ve çeşitli sosyal sorumluk projelerinde yönetici olarak çalıştım. Ayrıca müzik çalışmalarıyla da ilgilendim. Birçok çalışmada yer almış olmam üniversite yetkililerinin dikkatini çekti ve bursu kazandım.

En önemli kriter toplumsal fayda

Hatice Sena Türetken

Üniversite sınavında Türkiye 216'ncısı olarak Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okumayı tercih eden ve First Step to Nobel Prize in Physics Ödülü sahibi Hatice Sena Türetken ileride çok uluslu bir şirketin yöneticisi olarak çalışmak istiyor…

– Geleceğe yönelik hedeflerini sıralar mısın?

Okulumu başarıyla tamamlayıp, yüksek lisans yaptıktan sonra uluslararası bir şirkette kariyer yapmak istiyorum. Kariyer hayatıma dair yapacağım seçimlerde en önemli kriterler, çalışmalarımın toplumsal yönden fayda sağlaması…