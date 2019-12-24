Atatürk’ün Kırşehir’e gelişinin 100. Yıl dönümü kutlandı
Atatürk’ün 100 yıl önce karşılandığı Kılıçlı Köprü üstünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Gazi Parkı’na kadar
yürüdü. Davul zurna eşliğinde yapılan yürüyüşün sonunda halk oyunları ekibi zeybek oynadı. Gençler, yürüyüş boyunca büyük Türk bayrağı taşıdı. Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kırşehirli Gençler Derneğinin anı defterine yazdığı metin okunarak, Atatürk koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kutlamalar kapsamında, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde ‘Atatürk’ konulu resim sergisinin açılışı yapıldı, “Atatürk’ün Kırşehir’e Gelişi” konulu konferans verildi, Büyük Önder’in sevdiği türküler seslendirildi.
(AA-İHA)