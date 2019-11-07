Atatürk’ün sevdiği şarkılar “Ata Türküleri” albümünde toplandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin sesiyle katkıda bulunduğu, sanatçı Ali Altay tarafından hazırlanan “Ata Türküleri” albümünün tanıtım toplantısına katıldı. Atatürk’ün derin izini, İstanbul’da emanet olarak kabul edip, buna layık çalışmalar yapma amacında olduklarını vurgulayan İmamoğlu, “Ata’mızın anısını bu kentte var edebilmek adına hem İBB olarak hem de bu şehrin kıymetli kurumlarıyla da sürekli hissedilir hale getirme konusunda özel çabalarımız olacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, güne Şişli'deki Atatürk Müzesi’nde başladı. Sanatçı Ali Altay tarafından hazırlanan ve Atatürk'ün sevdiği türkülerden oluşan “Ata Türküleri” albümü için düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. İBB üst yönetiminin tam kadro katıldığı toplantıda ilk konuşmayı Altay yaptı. Altay, “Milli mücadelenin en önemli kararlarının alındığı bu evde, şüphesiz hepimiz aynı heyecanı yaşıyoruz. Ata Türküleri albümü, uzun zamandır üzerinde çalıştığım çok önemli bir projeydi. Bu anlamda değerli Başkan'ım Ekrem İmamoğlu'nun motivasyonu ve desteğiyle albümün sizlere sunumunu yapacağız. Heyecanlıyım, mutluyum, gururluyum. Bu, Ata'ya saygı ve bir anlamda ahde vefa albümüdür. Sevgiyle, saygıyla, minnetle Ata'mızı anıyoruz. Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın” dedi.

“ATATÜRK'ÜN YOL HARİTASINA LAYIK OLMA ÇABAMIZ VAR”

Altay'ın ardından konuşan İmamoğlu, sözlerine, “Ata'mızın, ailesiyle yaklaşık 6 ay kadar yaşadığı bu simge yapıda, Ata'mızın evinde, bu güzel albümü vatandaşlarımıza tanıtmak istedik” şeklinde başladı. Kendi sesiyle de albüme katkı sunan İmamoğlu, “Amacımız; Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkemiz ve milletimiz adına hissettiklerini, bugün daha da ileriye taşımak konusunda herkese, hepimize düşen sorumluluğa sahip olabilmek. Tümüyle bu sorumluluk içerisinde yolumuza yürüme çabasında olduğumuzu burada belirtmek isterim. Gerçekten hem Cumhuriyet'e hem ilkelerine hem Atatürk'ün bu ülkeye bıraktığı o iddialı yol haritasına layık olma çabamız var” dedi.

“NE MUTLU Kİ BÖYLE BİR ÖNDERİMİZ VAR”

Atatürk'ün derin izini, İstanbul'da emanet olarak kabul edip, buna layık çalışmalar yapma amacını da vurgulayan İmamoğlu, “Ata'mızın anısını bu kentte var edebilmek adına hem İBB olarak hem de bu şehrin kıymetli kurumlarıyla sürekli hissedilir hale getirme konusunda özel çabalarımız olacak. Bu güzel yapının, 10 Kasım'da bolca ziyaret edileceğini ve insanlarımızın anısı önünde saygıyla eğileceğini şimdiden hissediyorum. Biz de 10 Kasım'da İstanbul'un farklı noktalarında Ata'mızın ölüm yıl dönümünde onu hem hissediyor hem de anıyor olacağız. Ruhu şad olsun. Onunla mücadele eden, bütün silah arkadaşlarına, belki bu ülkede yaşayan herkesin geçmişine, Ata'sına da rahmet diliyorum. Bu topyekun bir İstiklal Mücadelesi idi. Ne mutlu ki böyle güzel bir lider, güzel bir önder, sadece vatanını düşünen, kendisi dahil hiç kimseyi düşünmeyen, tümüyle kendisini vatanına ve milletine adamış, bütün varlığını da milletine emanet etmiş güzel öndere sahip bir Cumhuriyetiz” diye konuştu.

MÜZEYİ GEZDİ

Konuşmaların ardından Altay, İmamoğlu'na albüm materyallerinden oluşan tablo hediye etti. İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, sanatçı Altay ve CHP Şişli İlçe Başkanı Oya Akman, içinde 9 türkünün bulunduğu albüm ile basın mensuplarına poz verdi. İmamoğlu ve Altay, albüm içindeki türkülerle ve yapım sürecinde yaşadıklarıyla ilgili basın mensuplarıyla renkli anılarını paylaştı. Müzede bulunan heyet ve vatandaşlar, İmamoğlu ve Altay'a albüm imzalatmak için sıraya girdi. İmamoğlu, toplantı bittikten sonra Atatürk Müzesi Müdürü Hande Yonar rehberliğinde müzeyi gezdi.