Atatürk’ün Yürüyen Köşk’ü tarihi rekora koşuyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Yalova’ya mirası Yürüyen Köşk tarihi rekora koşuyor. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın girişimleri sonucunda Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanından gelen ziyaretçi sayısı Ekim sonu itibariyle toplam 50.668 kişi oldu.

Kentimizin en önemli markası olan Yürüyen Köşk'ü 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde 253'ü çocuk olmak üzere 846 kişi ziyaret etti.

GEÇEN YIL 53 BİN KİŞİ ZİYARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl 53 bin kişinin ziyaret ettiği Yürüyen Köşk'ün bu yılki ziyaretçi sayısı Ekim ayı sonu itibariyle 50 bin kişiyi geçti. Yürüyen Köşk'ü 2016 yılında 27 bin 485, 2017 yılında 37 bin 540 kişi, 2018 yılında ise 53 bin kişi ziyaret etmişti. Kasım ve Aralık aylarında yapılacak ziyaretlerle birlikte toplam ziyaretçi sayısının 2019 yılı için 60 bine ulaşması bekleniyor.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Yürüyen Köşk'ün her geçen gün artan ziyaretçi sayısından memnuniyetini dile getiren Başkan Salman şunları söyledi:

* Kentimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Yürüyen Köşk'ü hemen hemen katıldığım her platformda anlatmaya özen gösteriyorum. Kentimizin değerlerini, miraslarını koruyup, tanıtmak bizim en birinci görevimiz. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar olan süreçte Yürüyen Köşk'ün bilinirliğini arttırdık.

* Yapmış olduğumuz tanıtımların karşılığını da yapılan ziyaretlerin sayısının artmasıyla alıyoruz. Bu anlamda başta kentimize yaşayıp ama halen Yürüyen Köşk'ü görmemiş olan hemşehrilerimizi ve diğer illerde yaşayan tüm vatandaşlarımızı burayı görmeye davet ediyorum.

YÜRÜYEN KÖŞK NEDİR?

Köşk kare planlı, ahşap karkas bir yapıdır. Etrafı sütunlarla çevrilidir. Giriş kapısı doğuda bulunan köşkün giriş katında küçük bir oda, oturma odası, tuvalet-duş ve kristal camlarla kaplı deniz manzaralı toplantı salonu bulunmaktadır. Giriş kapısının sağından ahşap merdivenlerle çıkılan üst katta küçük bir sofaya açılan dinlenme odası, yatak odası, tuvalet ve banyo mevcut olup, kuzey yönünde kısa bir koridorun sonunda terasa çıkan bir kapı bulunmaktadır. Köşkte Atatürk' ün isteğiyle mutfak yapılmamıştır.

Atatürk, 1930 yılında bir gün köşke gitmiştir. Çalışanlar çınar ağacının dalının köşkün çatısına vurduğunu, çatı ve duvarlara zarar verdiğini söyleyerek, çınarın köşke doğru uzanan dalını kesmek için izin istemişlerdir. Atatürk ise çınar ağacının dalının kesilmesi yerine, binanın tramvay rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını emretmiştir. Böylelikle ağaca zarar verilmemiş yapı 4 metre 80 santim kaydırılmıştır. Bu olaydan ötürü Yürüyen Köşk ismini almıştır.

Yalova İli Merkez'de 10 pafta, 46 ada, 29 parselde bulunan Yürüyen Köşk “Atatürk Köşkü”; Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 12.07.1980 tarih ve 12238 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.