Depremin ardından ateşin başında sabahladılar

Manisa Kırkağaç ilçesinde dünkü depremin ardından ilçe halkı diken üstünde. Özellikle 4.8 şiddetindeki depremle sarsılan Kırkağaç ve Akhisarlılar geceyi dışarıda geçirdi. Artçı sarsıntılar sürerken, gece korku içinde bekleyen vatandaşlar dün gece 23:10’da 4.7 şiddetindeki depremle sallandı.

BELEDİYE BİNASI VATANDAŞLARA AÇILDI

Akhisar’da vatandaşlar korkutan depremlerin ardından acil toplanma alanlarına akın etti. Akhisar Belediyesi binası da evlerine girmeye korkan vatandaşlar için kapılarını açtı. Birçok kişi belediyenin meclis salonunda sabahladı. Ayrıca spor salonları, kafeler de gece doldu taştı.

ATEŞ BAŞINDA ISINDILAR

Kırkağaç ve Akhisar’ın kırsal mahallelerine ise depremden etkilenen vatandaşlar için yaklaşık 150 çadır kuruldu. Soğuk hava sebebiyle bazı depremzedeler çadırların içine kömür sobası kurarken, bazıları yaktıkları ateşin başında ısındı. Belediye ekipleri tarafından depremzedelere çorba dağıtıldı.

300’ÜN ÜZERİNDE ARTÇI DEPREM YAŞANDI

Kırkağaç İlçesi’nde dün 14.26 sıralarında yaşanan depremin ardından sabaha kadar 300’ün üzerinde 1.2 ve 4.1 şiddetinde artçı deprem yaşandı. Artçı depremlerin devam etmesi sebebiyle ilçe halkı geceyi soğukta dışarıda arabalarında ve çadırlarda geçirmek zorunda kaldı.