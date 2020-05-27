6 ay- 6 yaş arası çocuklarda görülen, sıklıkla geçirilmekte olan bir üst solunum yolu enfeksiyonu ya da ishal veya idrar yolu enfeksiyonu sırasında yükselen ateş sırasında ortaya çıkan ateşli havalenin kalıcı etkileri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Beyin hücrelerinin normal dışı bir aktivite göstermesi sonucu ortaya çıkan, vücuttaki istemsiz kasılmalara, tıp dilinde konvülsiyon, halk arasında da havale (nöbet) adı verilmektedir. Peki, pek çok ailenin korkulu rüyası olan ateşli havalenin kalıcı etkileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

ATEŞLİ HAVALE HAKKINDA

Ateşli havale, çocukta sıklıkla enfeksiyondan kaynaklanan vücut sıcaklığındaki artıştan kaynaklanan bir kasılmadır. Ateşli havale, 6 ay ile 6 yaş arasında görülür. En sık da 2 ile 3 yaş arasıdır.

Havale sırasında gözlerde geriye, sağa sola kayma, karşıya sabit bakma, dişlerini sıkma, dudak çevresinde, yüzde morarma, kollarda bacaklarda, bazen vücudun sadece sağ ya da sol tarafında kasılma veya çırpınma ya da kasılma olmaksızın tüm vücutta salıklık ortaya çıkabilir. Genellikle 2-3 dakika içinde kendiliğinden sonlanır.

Ateşli havaleler basit veya karmaşık olarak sınıflandırılır:

Basit ateşli nöbetler. Bu en yaygın türdür. Birkaç saniye ila 15 dakika arasında sürer. Basit ateşli nöbetler 24 saatlik bir süre içinde tekrarlamaz ve vücudun bir kısmına özgü değildir.

Karmaşık ateşli nöbetler. Bu tip 15 dakikadan fazla sürer, 24 saat içinde bir kereden fazla ortaya çıkar veya çocuğunuzun vücudunun bir tarafıyla sınırlıdır.

Ateşli havaleler genellikle ateşin başlamasından sonraki 24 saat içinde ortaya çıkar ve çocuğun hastalandığına dair ilk işaret olabilir.

ATEŞLİ HAVALE NEDENLERİ

Genellikle, normal vücut sıcaklığından daha yüksek ateş havaleye neden olur. Düşük dereceli bir ateş bile havaleyi tetikleyebilir. Ateşli havalede kalıtımın rolü büyüktür. Genellikle hastaların yüzde 25’inde aile öyküsü mevcuttur. Diğer nedenler :

Enfeksiyon

Ateşli havaleye genellikle viral bir enfeksiyon ve daha az yaygın olarak bakteriyel bir enfeksiyon neden olur. Grip ve sıklıkla yüksek ateşin eşlik ettiği roseolaya neden olan virüs, en sık ateşli havale ile ilişkili gibi görünmektedir.

Aşılama sonrası havale

Çocukluk çağı aşılarından sonra ateşli havale riski artabilir. Bunlar difteri, tetanoz ve boğmaca veya kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşılarını içerir. Çocukta aşılamadan sonra düşük dereceli bir ateş görülebilir.

ATEŞLİ HAVALENİN KALICI ETKİLERİ NELERDİR?

Ailelerin en büyük korkusu genellikle geçirilen nöbetten çok bu nöbetin, beynine zarar verip vermediği, ileride bir bedensel ya da zihinsel engele neden olup olmayacağıdır. Ateşli havaleler 30 dakikadan daha uzun sürmedikçe kalıcı bir hasara, sakatlığa neden olmamaktadır. Ateşli havale geçiren hastaların %2'sinde 6 yaşından sonra epilepsi gelişim riski bulunmaktadır.

HAVALE GEÇİREN ÇOCUK İÇİN YAPABİLECEKLER

– Çocuğunuz gözlerini bir noktaya dikip sizinle iletişimini kaybeder, ağzı köpürür, vücudunda kasılmalar meydana gelirse ilk yapılacak şey paniğe kapılmamaktır.

– Çocuğu güvende tutmak yapabileceğiniz en önemli yardımdır. Öncelikle sakin olun ve etraftaki diğer insanları da sakinleştirmeye çalışın.

– Onu hemen bir yere yatırın, ayıltmaya çalışmayın, sağa sola koşup yalnız bırakmayın, yanında durun.

– Havale nöbetinde bilmeniz gereken en önemli şey, havalenin çoğunlukla birkaç dakika sonra kendiliğinden geçeceğidir.

– Eğer bebeğin/çocuğun ateşi yüksekse, giysilerini çıkartmak, özellikle koltuk altlarına ve kasıklarına olmak üzere tüm vücudu ıslatılmış bezlerle silmek yararlıdır. Soğuk su damarlarda büzülmeye yol açarak ateşin düşmesini engeller. Bu nedenle ılık su ile vücudu silme veya banyo yapılmalıdır.

– Havale geçiren bebekte ateşi düşürmek için kolonya, ispirto gibi alkollü maddeler kesinlikle kullanılmaz. Ayrıca ateş düşürmek için su dolu küvete sokmak da tehlikeli olabilir.

– Çocuğun nöbet sırasında hareketlerine engel olmaya çalışmayın.

– Nöbetin ne kadar sürdüğüne dikkat edin.

– Çocuk havale geçirirken genellikle bilincini kaybeder, yere düşer. Bu nedenle etrafa çarpıp zarar görmemesi için çocuğun etrafında kesici, sivri köşeli eşyalar varsa onları uzaklaştırın.

– Başının altına yastık, havlu yada çarşaf gibi yumuşak birşey yerleştirebilirsiniz.

– Çocuğu yavaşça bir yana doğru yatırarak kusmuğun nefes borusunu tıkamasını önleyin, böylece nefes yolları açık kalacaktır.

– Nefes alması güçleşirse, alt çenesini hareket ettirmeye çalışarak nefes almasına yardımcı olun.

– Çoğu insan, havale geçiren kişinin dilini ısıracağını ya da yutacağını ve nefes yolunun kapanacağını düşünür. Dil ısırma olursa da çok önemli değildir. Bunu önlemek için ağzına parmak ya da kaşık gibi sert cisimleri sokmak tehlikeli olabilir. Eğer ağzı kendiliğinden açılmış ise bükülmüş bir kumaşı araya hafifçe sokabilirsiniz. Bu uygulamada amaç solunum yollarının açık olmasını sağlamaktır.

– Yapay (suni) solunum yaptırmaya çalışmayın, hastanın solunumunun geri dönmemesi çok nadir bir durumdur. Genellikle havale bir kaç dakika içinde kendiliğinden duracaktır. Sabırla 2-5 dakika bekleyin

– Havale 5 dakikada durmazsa çocuk dizler karına çekilmiş durumda ve yan olarak yatarken, derece koyar gibi makattan rektal diazem (daha önce doktorunuzun belirlediği dozda) uygulanabilir. Bu ilaç nadir de olsa solunum durmasına yol açabileceğinden ilk yardım uygulamayı öğrenmeniz gerekmektedir.

– Çocuğun solunumu durmuşsa suni solunum yapılmalıdır.

– Eğer havale 3-5 dakikada durmuyorsa acil servisi olan en yakın hastaneye başvurun.