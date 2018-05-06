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Atilla Taş’tan Muharrem İnce’ye seçim şarkısı
Atilla Taş sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye verdiği desteği şarkı söylediği bir video paylaşarak açıkladı. Taş'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Yaşam 6 Mayıs 2018 - 00:27

Ünlü sanatçı, ”Omurgalı olmak zordur. Dik durmanı sağlar. Çok şükür solucan olmadım. Kıvrılıp bükülmedim. Türküm! Atatürkçüyüm! Ama Kürdü, Alevisi, Sünnisi, Lazıyla bu ülkedeki tüm renkleri kucaklıyorum! Budur doğanın getirdiği, koşulsuz sevmek!” ifadelerinde bulundu.

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Atilla Taş’ın videoda seslendirdiği şarkının sözleri ise şöyle;

Bir kar yağar ince ince, geliyor Muharrem İnce

Bir oy ver ver ver sende gardaş zamanı da gelince

Bir oydan da ne olur ne olur ne olur deme ne olur

Neler olmaz ki, sen oy verince

İmza atınca ne olur ne olur ne olur ne olur gardaş ne olur.

Son güncelleme: 11:17 - 06.05.2018
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