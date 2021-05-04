Atiye dizisine tedbir talebi karara bağlandı

İstanbul 2. Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada hakim, Davacı Yonca Eldener’in sunduğu dava dilekçesini inceledi. Duruşmada taraflar yer almadı. Davacı Eldener ayrıca mahkemeden dizinin dava süreci boyunca durdurulması için tedbir kararı talebinde de bulundu. Duruşma davalı tarafın cevap dilekçesi sunması ve gerekli delillerin toplanması için ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme, Yonca Eldener’in tedbir talebini reddetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yazar Yonca Eldener, mahkemeye sunmuş olduğu şikayet dilekçesinde “Atiyenin bir mağaraya inmesi ve halüsinasyonlar görmesi ve bilinçaltına yolculuk yapması gibi birçok fikir “Yedi Uyananlar” adlı romanımdan alınmıştır. İntihali saptayan çok detaylı bir rapor hazırladık. Dizinin esin kaynağı olan Şengül Boydaşa ait “Dünyanın Uyanışı” adlı romanın Atiye dizisiyle ilgisi yoktur” ifadelerine yer verdi.

Yazar, Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak davalı prodüksiyon şirketine telif hakkı ve haksız rekabete ilişkin 2 bin lira maddi tazminat 90 bin lira ise manevi tazminat davası açtı.

DAHA ÖNCEDE DAVALIK OLMUŞTU

Daha öncede Yazar Buket Uzuner ve yazar Şengül Boybaş, başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı Atiye dizisi ile ilgili aynı prodüksiyon şirketine dava açmıştı.

Buket Uzuner’in 2015 yılında yayınladığı Toprak romanındaki Defne Kaman ve Umay Nine karakterleri, söz konusu dizide izinsiz kullanıldığı iddiasıyla, yazar Şengül Boybaş ise “Dünyanın Uyanışı” adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediği iddiasıyla dava açmıştı. Davalar ise devam ediyor.

(DHA)

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