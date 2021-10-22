Atlantik Konseyi’nden Dua Lipa’ya liderlik ödülü

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya liderlik ödülü verdi.

Sozcu.com.tr

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Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi tarafından 2021 yılı artistik liderlik ödülüne layık görüldü.

26 yaşındaki şarkıcının bu onura layık görülme sebebi, başarılı müzik kariyeri, yaptığı hayır işleri ve geleceğin Balkan liderlerine güç vermesi gösterildi.

Lipa, ödülünü 10 Kasım’da Washington’da düzenlenecek törenle alacak. Söz konusu tören, Atlantik Konseyi’nin 60. yılı olması sebebiyle de önem taşıyor.