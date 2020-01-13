Atlı faytonlar İBB Meclisi’ne geliyor

Adalar’da yıllardır tartışma konusu olan atlı fayton taşımacılığı, 19 Aralık 2019 tarihinde 105 atın ruam hastası nedeniyle ölmesi üzerine tekrar gündeme geldi. Valilik kararı ile Adalar'da 3 ay boyunca atlı fayton taşımacılığı yasaklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi konunun çözümü için çalışmalara başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Aralık 2019 tarihinde yaptığı açıklamada Adalar’da toplu taşımada faytonların kalkacağını yerine elektrikli araçların geleceğini, 35 simgesel faytonun da turistik olarak hizmet vereceğini ve tüm sürecin İETT tarafından yürütüleceğini açıkladı.

Hayvan hakları aktivistleri de atlı faytonların tamamen kaldırılması, simgesel olarak da olsa atların faytonlarda çalıştırılmaması talebiyle İBB'nin karşısındaki Saraçhane Parkı'nda başlattığı “Yaşam nöbeti” eylemi devam ediyor.

TEKLİF HAZIRLANDI

Tartışmaların odağındaki atlı faytonların, ocak ayı İBB Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. iBB Toplu Taşıma Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Adalar ilçesinde taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte, tescilli fayton plakalarının satın alınması” teklifi bugün İBB Meclisi tarafından ilgili komisyonlara sevk edilecek. Komisyonlar tarafından konu incelenip, rapor haline getirilecek. Rapor hazırlandıktan sonra teklifin içeriği ortaya çıkacak. Hazırlanan raporun ocak ayı meclisinin önümüzdeki oturumlarında gündeme alınarak oya sunulması bekleniyor.