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Atlı faytonlar İBB Meclisi’ne geliyor
Atlı faytonlar İBB Meclisi’ne geliyor
Adalar'daki atlı fayton sorunu, İBB Meclis gündemine geliyor. 105 atın öldüğünün ortaya çıkmasının ardından 3 ay boyunca faytonlara yasak gelmişti. Ocak ayı meclis oturumlarında "Adalar’da taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınması" konusunun görüşülmesi bekleniyor.
Özlem GÜVEMLİ
Yaşam 13 Ocak 2020 - 13:49

Adalar’da yıllardır tartışma konusu olan atlı fayton taşımacılığı, 19 Aralık 2019 tarihinde 105 atın ruam hastası nedeniyle ölmesi üzerine tekrar gündeme geldi. Valilik kararı ile Adalar'da 3 ay boyunca atlı fayton taşımacılığı yasaklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi konunun çözümü için çalışmalara başladı.

Fotoğraf: SÖZCÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Aralık 2019 tarihinde yaptığı açıklamada Adalar’da toplu taşımada faytonların kalkacağını yerine elektrikli araçların geleceğini, 35 simgesel faytonun da turistik olarak hizmet vereceğini ve tüm sürecin İETT tarafından yürütüleceğini açıkladı.

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Hayvan hakları aktivistleri de atlı faytonların tamamen kaldırılması, simgesel olarak da olsa atların faytonlarda çalıştırılmaması talebiyle İBB'nin karşısındaki Saraçhane Parkı'nda başlattığı “Yaşam nöbeti” eylemi devam ediyor.

Fotoğraf: İHA

TEKLİF HAZIRLANDI

Tartışmaların odağındaki atlı faytonların, ocak ayı İBB Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. iBB Toplu Taşıma Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Adalar ilçesinde taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte, tescilli fayton plakalarının satın alınması” teklifi bugün İBB Meclisi tarafından ilgili komisyonlara sevk edilecek. Komisyonlar tarafından konu incelenip, rapor haline getirilecek. Rapor hazırlandıktan sonra teklifin içeriği ortaya çıkacak. Hazırlanan raporun ocak ayı meclisinin önümüzdeki oturumlarında gündeme alınarak oya sunulması bekleniyor.

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