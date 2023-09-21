HAYAT
Abone Ol

Av tüfeğiyle vurulan tilki, tedavi altına alındı

Tokat'ın merkeze bağlı Çerçi köyünde, av tüfeğiyle vurulmuş yaralı bir tilki bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tilkiyi tedavi altına almak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Av tüfeğiyle vurulan tilki, tedavi altına alındı

Çerçi köyünde yaşayan vatandaşlar, köyün yakınlarında yaralı bir tilki gördüklerini jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tilkinin vücudunun çeşitli yerlerinde av tüfeğiyle vurulmuş yaralar olduğunu tespit etti.

Jandarma, tilkiyi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti

Jandarma ekipleri, yaralı tilkiyi tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti.

Müdürlüğün veteriner hekimleri tarafından yapılan ilk muayenede, tilkinin durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

Yol kenarında bulunan tilki yavrusu koruma altına alındıİlginizi ÇekebilirYol kenarında bulunan tilki yavrusu koruma altına alındıYiyecek arayan tilkiler fotokapana yansıdıİlginizi ÇekebilirYiyecek arayan tilkiler fotokapana yansıdı
X Reklam