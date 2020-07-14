Av turizmine tepki çığ gibi büyüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelinde yüzlerce yabani hayvanın 'av turizmi' adı altında vurulmasına izin vermesine tepkiler sürüyor. Salda İçin Türkiye Grubu’dan, yapılan yazılı açıklamada, "Av Turizmi Uygulama Talimatı ile oldukça zor koşullarda yaşam mücadelesi veren yaban hayvanları devlet eliyle yok edilmek isteniyor" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “Av Turizmi Uygulama Talimatı” ile 798 yaban hayvanı türü için avlanma izni çıkarmış olmasına yönelik tepkiler sürüyor. Av izninin Tunceli'de ayağının oluşan büyük tepkiler sonrası iptal edildiği açıklanmıştı. Ancak henüz ülke genelinde av izninde ise geri adım atılmadı.

“BU UYGULAMA DERHAL İPTAL EDİLMELİDİR”

‘Salda İçin Türkiye Grubu' konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:, Bakanlığın ‘izin’ listesine bakıldığında ülke genelinde yaban keçisi için 398 adet erkek birey, 25 adet hatalı boynuzlu birey, 45 adet dişi birey ve 12 adet de melez birey olmak üzere toplamda 480 adet yaban keçisi bireyinin av turizmi adı altında katledilmesinin öngörüldüğü dile getirildi.

Listedeki türlerin çok değerli ve hassas yaban hayvanları belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu durum açık bir şekilde para için yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, ceylan, yaban koyunu, kızıl geyik ve karaca türlerinin soyunun devlet eliyle yok edilmesi anlamına gelmektedir. Bu uygulama derhal iptal edilmelidir. Listede Adıyaman, Muğla, Antalya, Isparta, Adana, Hatay, Kayseri, Mersin, Niğde, Karaman, Konya, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas ve Tunceli'dir.”

“KATLİAMIN TURİZMİ OLAMAZ”

Listede 58 dağ keçisi için vurdurma izninin verildiğine işaret edilen açıklamada şu sözlere yer verildi:

* Dağların asıl sahibi olan canlıların yaşam alanına giderek, onları yaşadıkları yerde vurmak cinayettir. Dağlarda yaşam sürdüren canlılar av adı altında öldürülemez, bu cinayettir. Dünyada son 50 yıl içerisinde hayvan türlerinin %60'ı yok olmuştur ve hala devlet eliyle yok edilmek istenmektedir.

* İkinci yanlış ise, avın bir turizmmiş gibi gösterilmesidir. Turizm insanların doğayı ve diğer ülke insanlarını tanımak için ortaya çıkmış bir olgudur. Av olgusuna turizmi ekleyerek, turizm yanlış bir noktaya götürülmektedir. Öldürmenin turizmi olamaz. Katliamın turizmi olamaz. Böyle bir turizm yapılamaz. Bu algı yanlıştır. Bir turizm ülkesinde vahşet turizmi olamaz” denildi.

Açıklama şu ifadelerle noktalandı; “Bizler ülke topraklarına varlıklarıyla ve zor koşullarda verdikleri yaşam mücadelesiyle değer katan dağ keçilerimizin, ceylanlarımızın, yaban koyunlarımızın, kızıl geyiklerimizin ve karacalarımızın ihale yoluyla para için öldürülmesine hayır diyoruz ve bu avlanma uygulamasının iptal edilmesini talep ediyoruz”