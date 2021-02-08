Av yasağı bitti ama hamsi de bitti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hamsinin yeterli boyutlara ulaşmadığı için Karadeniz bölgesinde hamsi avlanma yasağının kalkmasının ardından gece saatlerinde tekneler hamsi avına çıktı.

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte limanlara dönen balıkçılar umduğunu bulamadı. Vatandaşlar taze hamsi sordu balıkçılar ise yasakla birlikte hamsinin de bittiğini söyledi.

“ŞU ANDA TAZE HAMSİ YOK”

Buzhane hamsinin tezgahtaki kilo fiyatı 10 ile 15 lira arasında değişirken vatandaşlar taze hamsi bulamamaktan şikayet ediyor. Kentte uzun yıllardır balıkçılık yapan Adnan Demir, “Şu anda taze hamsi yok. Buzhaneden hamsi yemeğe devam edeceğiz. Vatandaşlar yasağın kalkmasını dört gözle bekliyordu ancak yasak kalktı hamsi yok. Herkes taze hamsi bekliyor. Hamsinin sezonu bitti gibi bir şey. Vatandaş istavrit ve mezgit yemeye devam etsin” dedi. İHA