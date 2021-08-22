Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Boğaz’ı yüzerek geçti

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katıldı, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti. Yarışmanın ardından ise Hançerli, "33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları’ndaki bu eşsiz deneyimi keyifle tamamladım" şeklinde paylaşımda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Hançerli’yi tebrik etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çocuklukta geçirdiği bir patoz kazası nedeniyle iki kolunu kaybeden ve Türkiye’nin ilk engelli başkanlarından olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 55 ülkeden 2 bin 465 yüzücünün yarıştığı ve dünyada Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışı olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda katıldı, Boğaz'ı yüzerek geçti.

Hançerli, Twitter hesabından, “Kendime henüz küçük bir çocukken verdiğim söz hiç değişmedi; çok çalış, erteleme, asla vazgeçme. Şimdi kıtalararası yüzme yarışında Avcılar için yüzeceğim. Çok heyecanlıyım ama bunu da başaracağımı biliyorum” şeklinde paylaşımda bulundu.

CANLI YAYINLANDI

Canlı yayınlanan yarış öncesi Hançerli, Twitter hesabındaki paylaşımında “33. Boğaz Kıtalararası Yüzme Yarışlarında Avcılar için yüzüyorum. Çok heyecanlıyım ama bunu da başaracağım” ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU DA TEBRİK ETTİ

Yarışmanın ardından ise Hançerli, “33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları'ndaki bu eşsiz deneyimi keyifle tamamladım” paylaşımında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da Hançerli'yi tebrik ederek, “Engellere meydan okuyarak, Boğaz'ı yüzerek geçen Avcılar Belediye Başkanımız @TuranHancerli'yi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

55 ülkeden 2465 yüzücünün katıldığı yarışmada, kadınlarda Nida Eliz Üstündağ, erkeklerde ise Polat Uzer Turnalı birinci oldu.