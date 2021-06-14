Avcılar’da köpekleri zehirlediler

Avcılar’da Tahtakale Mahallesi sakinleri bir çöp kutusunun yanında 4 köpeğin hareketsiz yattığını fark etti. Köpeklerin nefes almakta zorlandıkları ve ağızlarında köpükler çıktığı görülünce durum, Avcılar Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne haber verdi.

Gelen ekipler, 4 köpeği yaptıkları ilk müdahalenin ardından Avcılar Belediyesi’ne bağlı bakımevine götürdü. Ancak durumu ağırlaşan 1 köpek, öldü. 3 köpek ise tedaviye alındı. Köpeklerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından, bölgedeki tüm çöp konteynerleri temizlendi.

Polis ekipleri, köpekleri bu hale getirenlerin peşinde. (DHA)



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