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Avcılar’da köpekleri zehirlediler

İstanbul Avcılar’da dün gece bir grup sokak köpeğinin zehirlendiği ortaya çıktı. Yerde hareketsiz şekilde yatan dört köpekten biri öldü. Üç köpeğin tedavisi sürüyor.

Güncellenme: 17:09, 14/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
Avcılar’da köpekleri zehirlediler

Avcılar’da Tahtakale Mahallesi sakinleri bir çöp kutusunun yanında 4 köpeğin hareketsiz yattığını fark etti. Köpeklerin nefes almakta zorlandıkları ve ağızlarında köpükler çıktığı görülünce durum, Avcılar Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne haber verdi.

Gelen ekipler, 4 köpeği yaptıkları ilk müdahalenin ardından Avcılar Belediyesi’ne bağlı bakımevine götürdü. Ancak durumu ağırlaşan 1 köpek, öldü. 3 köpek ise tedaviye alındı. Köpeklerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından, bölgedeki tüm çöp konteynerleri temizlendi.

Polis ekipleri, köpekleri bu hale getirenlerin peşinde. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:17:07,