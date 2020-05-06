Avlanması yasak kuşları besleyip doğaya salıyor 

Batman'ın Gercüş ilçesinde taş ustası Abdülhalim Şaşmaz (44), avlanması yasak olan sülün, turaç, keklik ve bıldırcın gibi kuş türlerini besleyip doğaya salıyor. Doğanın hayvanlarla güzelleştiğini anlatan Şaşmaz, "Hobi olarak bu kuşları besleyip, daha sonra doğaya kazandırmak istiyorum. Amacım bu kuş türlerinin nesillerinin tükenmemesidir. Doğa bu canlılarla daha da güzelleşiyor" dedi.

Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde yaşayan hayvanseverliğiyle bilinen taş ustası Abdülhalim Şaşmaz, avlanması yasak olan kuş türlerini evinin terasında bir süre besledikten sonra doğaya salıyor. Kuşları, türlerinin daha da artması için beslediğini belirten Şaşmaz, çocukluğundan beri kuşlara ilgisinin olduğunu söyledi.

Özellikle avlanması yasak olan sülün, turaç, keklik ve bıldırcın gibi birçok kuş türünü beslediğini ifade eden Şaşmaz, “Hobi olarak yetiştiriyorum bu hayvanları. Amacım neslinin tükenmemesi. Bu canlıların doğada olmasıdır. Bu güzellikleri doğada görmek istiyorum. Doğada her çeşit hayvanın yaşamasını istiyorum. Bu hayvanları doğaya kazandırmaya çalışıyorum 2 kuluçka makinem var. Yumurtaları kuluçka makinesine atarak çoğalmaya çalışıyorum” dedi.

‘HER ÇEŞİT HAYVANI DOĞADA GÖRMEK İSTİYORUM’

Doğanın hayvanlarla güzelleştiğini aktaran Şaşmaz, “Doğada ne kadar hayvan olursa doğa o kadar güzelleşir, daha güzel bir renk verir. Türkiye genelinde bu turaç kuş türünün nesli tükenmek üzeredir. Avlanması kesinlikle yasaktır. 2 çift turaç aldım yetiştirdikten sonra doğaya saldım. Geçen gün köyün deresine indim ve turaçların çoğaldığını gördüm. Bu manzarayı görünce çok sevinmiştim. Sülün, turaç, bıldırcın, keklik, kınalı keklik, beyaz keklik bunların hepsini yetiştirip, doğaya salıyorum. Bana destek verilip, daha fazla kuş türünü beslemeyi istiyorum” diye konuştu. DHA

